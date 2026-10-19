Cipolletti prepara Ritual, el festival gastronómico que reunirá a lo mejor de la Patagonia

Del 11 al 15 de noviembre, Cipolletti celebrará la primera edición del festival Ritual, con propuestas culinarias y feria en el Parque Rosauer.

Cipolletti se prepara para recibir Ritual , una iniciativa impulsada por el municipio que busca posicionar a la localidad como un punto de referencia gastronómico, turístico y cultural en la región. Durante cinco jornadas, del 11 al 15 de noviembre , la ciudad reunirá a cocineros, productores, bodegas y emprendedores locales en una celebración de la identidad productiva del Alto Valle .

El evento contempla actividades repartidas en dos etapas principales. Durante los primeros días, los establecimientos del denominado Distrito Gastronómico —como restaurantes, bares y cafeterías— ofrecerán menús especiales, degustaciones, catas y charlas. Posteriormente, el sábado 14 y domingo 15 de noviembre , las actividades se trasladarán al Parque Rosauer para un gran cierre a cielo abierto de 12 a 23 , con entrada libre y gratuita.

El intendente Rodrigo Buteler remarcó la trascendencia del evento para fortalecer la economía regional: "Tenemos una ciudad con una gastronomía de primer nivel, con cocineros extraordinarios, productores que agregan valor a nuestra materia prima y emprendedores que todos los días apuestan a crecer. Ritual viene a poner en valor toda esa cadena de producción, desde nuestras chacras hasta la mesa de cada restaurante, mostrando lo mejor que tenemos para ofrecer".

Entre los referentes locales, Eduardo Olano, productor de Canelo Patagonia, destacó el arraigo de la fruticultura en la zona. "El Alto Valle nos da identidad. Ciudades enteras se forjaron con la fruticultura. En un mundo en el que solo se habla de inteligencia artificial, nosotros todavía tenemos las manos llenas de tierra", señaló el productor, cuyo emprendimiento cultiva, elabora y comercializa almendras de producción propia.

Productores primarios y emprendedores regionales estarán presentes en Ritual, el festival gastronómico de Cipolletti.

Por su parte, Leo Merlo, de Arytza, presentará durante el festival una nueva línea de vinagre de manzana sin filtrar. "Nuestra idea es no invadir los productos; que sean naturales, que tengan sus tiempos y que puedan expresarse lo más crudamente posible", explicó. Asimismo, Gastón Arcucci, de Fruch Patagonia, sumará sus chips de manzana deshidratada, buscando "generar el impacto de probar algo nuevo, rico y sano".

Tradición, innovación y productos de la región

La propuesta gastronómica incluye también historias de integración cultural. Christian Itcovici, cocinero y maestro charcutero de Don Joel, elabora una mortadela de inspiración italiana combinada con manzanas, nueces y gírgolas locales. "Encontré en el Valle una fraternidad de cocineros que buscamos potenciarnos los unos a los otros, destacando la potencialidad de cada profesional y de su cocina característica", indicó.

El auge de la cocina basada en insumos de estación es otro de los pilares del festival. Carlo Puricelli, cocinero de Del Sur y productor de Vermouth Único, señaló que "hacía falta una feria que mostrara qué se está haciendo, cómo se trabaja y quiénes están detrás de la cocina cipoleña". En tanto, Sebastián Mazzucheli, de Finca Araucaria, resaltó su enfoque de trabajo: "Mi forma de cocinar parte de reconocer ese entorno, aprovechar los productos de estación y trabajar respetando sus características".

A esta mirada se suma Simón Lochbaum, cocinero de Marga, quien enfatizó su conexión con los frutos locales como tomates, espárragos y frutas de carozo: "Mi olfato, mi gusto, todo tiene que ver con el Alto Valle". La oferta no se limitará a la tierra, ya que Francisco Ávila, de Nuevo Puerto, sumará sabores marítimos del golfo San Matías con preparaciones como el fish and chips. "Tenemos pescado de primer nivel y buscamos llevarlo a una comida más popular, para que la gente sepa que puede comerlo de diversas formas: es fácil, rico y saludable", explicó Ávila.

Cronograma y feria en el Parque Rosauer

El cronograma oficial abrirá el miércoles 11 de noviembre con las actividades en el Distrito Gastronómico. Por su parte, la feria central en el Parque Rosauer, durante los días 14 y 15 de noviembre, concentrará sectores de gastronomía, bodegas, sidreras, cervecerías y productores, junto con espectáculos musicales, clases de cocina y actividades familiares.

Para conocer la programación completa y las novedades del evento, se puede acceder al sitio web oficial o seguir la cuenta oficial de Instagram @ritualcipolletti.