Estudiantes del CET 9 darán una charla sobre seguridad eléctrica para vecinos de Ferri

Estudiantes de último año del CET 9 realizarán una jornada de capacitación sobre seguridad eléctrica para vecinos en la biblioteca del barrio Ferri.

Alumnos del último año del CET 9 de Cipolletti llevarán adelante este martes una actividad práctica sobre seguridad eléctrica en viviendas dirigida a la comunidad local. La iniciativa forma parte del espacio curricular de Prácticas Profesionalizantes y se desarrollará en las instalaciones de la biblioteca de Ferri .

El encuentro está programado a partir de las 9 de la mañana . Durante la jornada, los jóvenes asumirán el rol de capacitadores para brindar información sobre las instalaciones hogareñas y los sistemas de protección necesarios en los domicilios.

Desde el establecimiento se detalló que los estudiantes utilizarán un tablero demostrativo que permite visualizar los componentes de una instalación eléctrica reglamentaria, abarcando desde el medidor hasta los circuitos de iluminación y distribución interna.

El equipo montado incluye además un módulo de energía solar como alternativa de respaldo frente a eventuales cortes del suministro durante la noche. Asimismo, los alumnos realizarán ensayos en tiempo real con protectores de alta y baja tensión, así como con interruptores termomagnéticos para mostrar el comportamiento ante sobreconsumos y prevenir daños en los artefactos del hogar.

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Respuestas a la comunidad y formación profesional

La propuesta surgió a partir del interés planteado por la biblioteca del sector ante los procesos de regularización del servicio eléctrico que se llevan a cabo en distintos barrios de la zona. Según explicó Montenegro, "lo que vamos a tratar de hacer es evacuar todas las dudas y mostrarle al vecino realmente por qué se debe colocar qué tipo de protección, qué tipo de cable, qué tipo de cañería debe llevar a la vivienda".

Esta instancia permite a los estudiantes aplicar de forma concreta la preparación acumulada desde su ingreso a la institución técnica. Al finalizar y aprobar su plan de estudios, los egresados obtienen la habilitación técnica formal para insertarse en el mercado laboral o continuar estudios superiores.