Avanza la construcción del nuevo CET en Cipolletti con una inversión de $5.100 millones

Se completaron las bases del nuevo colegio técnico en el Distrito Vecinal Noreste, que será financiado con fondos de Vaca Muerta Oil Sur.

ALa construcción del nuevo Centro de Educación Técnica ( CET ) en el Distrito Vecinal Noreste de Cipolletti ya completó la realización de las bases del edificio. El proyecto demanda una inversión provincial superior a los $5.100 millones , financiada a partir de los acuerdos alcanzados por el Gobernador Alberto Weretilneck con las empresas que operan en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) .

El nuevo edificio abarcará una superficie cubierta de 2.925 metros cuadrados y responde a la decisión conjunta de Alberto Weretilneck y del intendente Rodrigo Buteler de dotar de infraestructura a uno de los sectores de mayor crecimiento urbano en el Alto Valle.

Las obras marchan en tres frentes en simultáneo que comprenden las áreas de aulas, talleres y un Salón de Usos Múltiples (SUM) . Según explicó el inspector de obra, Lucas Marcet , tras el movimiento de suelo, las tareas se concentraron en “el zanjeo, el relleno, la compactación y la armadura, para también llenar las bases y poder continuar con las obras”.

Educación construye un nuevo CET en el Distrito Vecinal de Cipolletti.

Distribución del edificio y oferta académica

En relación con la distribución edilicia, Lucas Marcet precisó que la estructura estará organizada en tres áreas integradas: “Sobre calle Michay estará el ingreso a la escuela, con las aulas; en el segundo sector los talleres; y en el tercero el Salón de Usos Múltiples que contará con despensa, cocina, comedor; todo estará integrado”.

En materia educativa, el establecimiento tendrá orientación en Programación y Robótica. La particularidad de la propuesta pedagógica radicará en que “los chicos de primer año ya podrán estudiar esa orientación, no comenzarán a mitad de carrera, sino que será desde el primer día que la escuela abra sus puertas”, remarcó el inspector.

El edificio incluirá nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, talleres específicos para programación y robótica, y un Salón de Usos Múltiples con comedor y cocina.

Además, el proyecto contempla un sector exterior con equipamiento deportivo que estará abierto a la comunidad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y el barrio, y generar un espacio de uso compartido para las familias del distrito.

Educación construye un nuevo CET en el Distrito Vecinal de Cipolletti.

Impacto social y vinculación con el barrio

Además de las aulas y talleres, el SUM del CET incluirá un sector de máquinas para hacer ejercicios. Para fomentar el vínculo con el vecindario, el espacio contará con un acceso independiente por calle Los Teros, diseñado para albergar actividades sociales, musicales y recreativas durante los fines de semana.

El avance de la infraestructura genera altas expectativas en la zona. “Cuando comenzamos a venir la gente nos preguntaba por la obra, algunos vecinos ya están construyendo y proyectando sus negocios alrededor de la escuela, hay mucho interés del barrio”, aseguró Marcet.

Por su parte, el arquitecto Facundo Barroso Clark, jefe de obra del emprendimiento, destacó el valor del proyecto para la comunidad local: “Es una responsabilidad grande y una sensación increíble, nos toca aportar nuestro granito de arena poniendo los ladrillos para seguir construyendo un futuro mejor para todos”.

Asimismo, Barroso Clark remarcó el impulso comercial que promueve la llegada del colegio: “Notamos la actitud de la gente del barrio; empezarán a surgir de manera temprana los kioscos, las librerías y muchas actividades en esta zona. El SUM va a tener también un funcionamiento independiente a la escuela que va a servir a la comunidad”.

El intendente Buteler señaló que la obra forma parte de una planificación integral para el crecimiento de la ciudad. Indicó que junto al Gobierno provincial se viene trabajando “en una Cipolletti planificada, ordenada y con proyección de futuro, donde el crecimiento urbano debe ir acompañado por infraestructura y oportunidades”. En ese sentido, remarcó que la nueva escuela técnica representa una respuesta concreta tanto para el Distrito Vecinal Noreste como para el conjunto de la ciudad.