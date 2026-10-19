Dramático rescate en El 30: dos policías salvaron a una mujer que se arrojó al canal Principal

Dos efectivos de la Subcomisaría 68° rescataron a una mujer que se arrojó al canal Principal de Riego en El 30. Fue derivada al hospital.

Un operativo policial terminó con el rescate de una mujer durante la noche del domingo , cerca de las 20, en el sector del paraje El 30 en Cipolletti . El hecho se registró en las aguas del canal Principal de Riego , donde intervinieron dos efectivos uniformados.

La actuación se inició tras una llamada de alerta a la unidad policial sobre un posible conflicto de pareja en el área del balneario. A partir de esa advertencia, un móvil de la Subcomisaría 68° concurrió al lugar para constatar lo que ocurría.

Al llegar a la zona de los baños, los policías hallaron a la mujer corriendo sola y en llanto. Según el reporte oficial, se encontraba en estado de ebriedad y aseguraba que la estaban persiguiendo.

Rescate en el cauce y auxilio médico

Segundos después de la llegada de la patrulla, la mujer se arrojó al agua a la altura del segundo salto del canal. Frente a la emergencia, dos policías de la unidad ingresaron al cauce y lograron extraerla con vida.

Una vez a salvo en la orilla, los efectivos le brindaron los primeros auxilios hasta la llegada del personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME). La ambulancia completó su traslado al hospital de Cipolletti para que recibiera la atención correspondiente.

Por el momento, las autoridades no han difundido detalles sobre la evolución de la paciente ni sobre las circunstancias precisas que la llevaron a arrojarse al canal.