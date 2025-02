Certificados truchos: los compran con Mercado Pago

Los encargados de auditar el ausentismo en el Municipio ya identificaron los factores a tener en cuenta para detectar casos sospechosos y los trabajadores desleales ya son descubiertos con relativa facilidad. En el Municipio, en paralelo, buscan desarmar el entramado delictivo detrás de los certificados truchos porque "no son casos aislados".

Sebastián Caldiero, responsable del área legal del Municipio aseguró que en la decena de despidos hay algunos factores en común que ya son tomados como señal de alerta. Cuando aparecen, se activa un protocolo para investigar el caso, que incluye visitas de médicos laborales a los empelados durante la licencia.

MUNICIPIO ENTRADA.jpg La dirigencia de los gremios del Municipio y los trabajadores que representan aguardan una pronta reanudación de las discusiones paritarias. La última conversación se dio a mediados de enero, con presencia del renunciante Paul Fracchia.

Según detalló el funcionario, "los certificados truchos no pasan las 72 horas porque los diagnósticos son por malestar estomacal, o dolores que no requieren estudios complementarios. Son presuntos males que "se agotan" con el paso del tiempo".

La licencia sin estudios complementarios, ni la prescripción de medicamentos, es un indicio que toman en cuenta los auditores. Se debe a que los certificados médicos, desde hace años, no son fáciles de obtener en las guardias médicas. Incluso hay clínicas y sanatorios que no los entregan por guardia ni siquiera a los pacientes a quienes se les recetan antibióticos y se les pide reposo.

Si la sospecha persiste tras la visita al domicilio -o si los médicos laborales no llegaron a evaluar al empleado-, se contacta al médico que figura en el certificado. "En todos los casos, negaron la atención de esos pacientes. Aquí es importante resaltar que no se discute si es la firma o el sello del médico, sino que los profesionales aseguran que no los atendieron", dijo Caldiero a LU19.

Confesaron comprarlos con Mercado Pago

Cuando se confrontó a los trabajadores con esa información "no supieron decir porqué el médico negaba la firma o haberlos atendido", por lo que el Municipio determinó el despido.

Más allá de los casos puntuales, en el Municipio preocupa la red de venta de certificados. "Hay alguien que tiene un sello o se ha robado un talonario de otro lado y "trabaja" de eso. Tiene más responsabilidad incluso que los propios empleados", dijo Caldiero. Y advirtió que, de los últimos tres casos, dos de los certificados tenían membrete de una clínica de Neuquén. Serían robados o falsificados.

En todos los casos, el Ejecutivo realizó la denuncia. "Detrás de la deslealtad al Municipio hay un delito, por la falsificación de un documento. Incluso, en muchos casos, los médicos se presentan inmediatamente a declarar", informó.

El Municipio no sigue activamente las causas, porque "no es la intención que alguien vaya preso. Lo que queremos saber es de dónde salen los certificados porque estamos convencidos de que no son casos aislados, sino que es algo orquestado. Tenemos incluso confesiones de trabajadores en casos anteriores que les cobran por Mercado Pago", concluyó.