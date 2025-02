Despidieron a tres municipales por certificados médicos truchos

rodrigo buteler.jpg El intendente Rodrigo Buteler anticipó que continuarán los controles del ausentismo de los municipales de Cipolletti.

No es la primera vez que hay despidos por certificados médicos truchos. Incluso, la familia de un médico cipoleño fallecido denunció públicamente que circulaban certificados con firma y sello apócrifo a su nombre.

Inmediatamente y confirmado esto con el sector de auditoría médica se inició el proceso de exoneración y denuncia penal correspondiente ante la fiscalía local. Los trabajadores ya no forman parte del plantel municipal.

El Municipio de Cipolletti continuará con los controles

La Municipalidad continúa trabajando sobre el control exhaustivo permanente de ausentismo a través de auditorías médicas evaluando caso por caso, es de esta manera que se encontraron tres nuevos casos más que se suman a los ya denunciados durante el año 2024.

El intendente Rodrigo Buteler se manifestó al respecto, e indicó: “Los controles están dando resultados, estamos detectando más estafas con los certificados médicos de empleados que no les interesa conservar y valorar su trabajo, si ellos no lo hacen y quieren estafar al estado municipal lo están haciendo con toda la comunidad y eso no lo vamos a permitir, empleado que no le interesa el trabajo a nosotros tampoco nos interesa que sigan en la Municipalidad, vamos a seguir siendo inflexibles con estos comportamientos que atentan contra cada vecino que paga sus impuestos”.