Calor sin pausa: dónde ir y qué actividades hay para pasar el fin de semana al aire libre

El calor no afloja en Cipolletti y el fin de semana llega con máximas de hasta 37°. Opciones para refrescarse en familia o amigos, con música en vivo y gastronomía.

El Alto Valle se prepara para atravesar otro fin de semana con temperaturas elevadas . En Cipolletti , el termómetro volverá a trepar hasta los 36° el sábado y 37° el domingo , en continuidad con una seguidilla de días sofocantes que ya lleva más de una semana. Aunque en las últimas horas se registraron algunas lluvias, el alivio fue apenas pasajero y no alcanzó para provocar un descenso significativo.

Con este panorama, vecinos y visitantes encuentran en la Isla Jordán una de las principales alternativas para mitigar el calor. El balneario municipal se consolida esta temporada como un punto de encuentro para cientos de familias que buscan refrescarse a orillas del río Negro , disfrutar del entorno natural y sumar propuestas recreativas.

Durante este fin de semana, la Isla ofrecerá actividades de jueves a domingo , entre las 15 y las 22 (el sábado se extiende hasta las 23 y el domingo desde las 11). La agenda incluye música en vivo, espacios de animación para las infancias y una variada oferta gastronómica con seis carros de comida que acercarán hamburguesas, papas fritas, panchos, choripán, cerveza artesanal y barra de tragos.

El DJ Martín pondrá ritmo a los atardeceres, mientras que la animadora Raquel coordinará juegos y propuestas pensadas especialmente para los más chicos. Todo enmarcado en un paisaje que combina aire fresco, amplias vistas al río y sectores verdes ideales para compartir en familia o con amigos.

En materia de seguridad, el balneario cuenta con servicio permanente de guardavidas, controles de tránsito y presencia policial y de Prefectura. El área habilitada para bañistas está claramente señalizada y comprende el tramo que va desde el Botero municipal hacia el oeste hasta el Parador La Balsa. En total funcionan cuatro puestos de control, con nueve guardavidas monitoreando de forma constante.

Pileta Municipal La pileta municipal es una buena opción para disfrutar en familia. Archivo

Otra opción para combatir el calor: el Natatorio Municipal

Además del balneario, el Natatorio Municipal, ubicado también en la Isla Jordán, aparece como una alternativa muy elegida. El predio cuenta con más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, quinchos de paja, sombrillas, dos piletas (una para adultos y otra para niños) y sanitarios recientemente refaccionados.

El natatorio permanecerá abierto hasta el 28 de febrero, de martes a domingo de 14 a 20, mientras que los lunes se destinan a tareas de mantenimiento. El ingreso es con cupo limitado para garantizar jornadas seguras y ordenadas: la entrada tiene un valor mínimo de $2.000 para mayores de 18 años, mientras que jubilados, menores y personas con discapacidad no abonan. Los tickets pueden adquirirse de manera online a través del sistema municipal.

Para reforzar la prevención, el espacio dispone de tres guardavidas y dos puestos de vigilancia permanentes. Desde el Municipio recuerdan que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, mascotas o encender fuego en cualquier sector del predio, y remarcan la importancia de respetar las normas de convivencia.

AS-Cipolletti-Festejos Año Nuevo (Isla Jordan y Canales) (2).JPG Los canales de riego no están habilitados para uso recreativo. Antonio Spagnuolo

Piletas habilitadas y advertencias clave

En paralelo, se difundió el listado oficial de piletas habilitadas durante la temporada estival 2025/26, que cumplen con los requisitos de seguridad, seguro de responsabilidad civil, ambulancia y presencia de guardavidas. Entre ellas figuran clubes, sindicatos y asociaciones civiles de la ciudad, además del Natatorio Municipal.

Para consultas, los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 299-4121927 o acercarse personalmente a la delegación de calle Brentana 571, de 7.30 a 13.

Finalmente, las autoridades reiteraron una advertencia central: los canales de riego no están habilitados para el uso recreativo, debido al alto riesgo que representan.