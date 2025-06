Caen las ventas y hay despidos: los kioscos cipoleños piden igualdad de condiciones por la crisis

"Tienen que limitarse a vender caramelos y golosinas cuando, por ejemplo, una vinoteca vende todos los productos que comercializan los quioscos pero los quioscos no pueden vender algunos productos que ellos o la despensa sí pueden. Lo mismo pasa en esa comparación con las farmacias”, explicó Bunter la problemática que afrontan los dueños de los kioscos cipoleños.

Ese condicionamiento y la crisis general sumergió al sector en una delicada situación. Por eso exigen reunirse con el propio intendente para hallar soluciones y presionar para que se modifique el Código de Comercio que “se quedó en el tiempo”.

“Están afectados no solo por la competencia desleal sino por la caída estrepitosa de las ventas. No encuentran salida y por eso planeamos una reunión con el intendente y con el Consejo Deliberante. Ellos -por los kiosqueros- creen que habría que ver de modificar el Código de Comercio, no con la venta de alcohol, pero sí con otra posibilidad de apertura, a lo mejor vender algún producto determinado, copiar lo de Neuquén que venden otros productos en calidad de anexo”, precisó Bunter.

Hay reducción de personal y carga horaria en los kioscos

Consultados sobre si hubo despidos en los kioscos de la ciudad, expuso un dato alarmante “ha habido disminución de carga horaria, donde había cuatro trabajadores hoy hay dos”.

Además confió: “Los dueños interactúan cubriendo los turnos, hay cortes horarios en zonas de menos movimiento. Está complicado, siguen teniendo las heladeras, el costo de energía no para de incrementarse. Hay facturas de luz con el mismo consumo y distintos importes, ya dimos intervención al EPRE”.

Admitió, en ese contexto, que “los kiosqueros preocupados se acercaron a la Cámara, no pueden sostener su fuente de vida”.

Otra de las complicaciones económicas para estos comerciantes surge por “los alquileres muy caros y el sistema muy agresivo. Para entrar hay que pagar el mes, la comisión y el depósito, es decir que un alquiler de 3 millones en el inicio se va a 9 millones. Para renovar te piden lo mismo“.

En ese inquietante escenario, Bunter cree que “antes del fin de semana será la reunión con el intendente y la semana que viene con los kiosqueros, creemos que dialogando podremos encontrar alguna opción para que puedan sobrevivir a esta crisis. Hay muchas familias detrás y el problema no solo es local sino a nivel nacional cayeron las ventas”.