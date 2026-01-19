Buteler se refirió a la protesta de encadenados frente a la Municipalidad: qué dijo

El jefe comunal aseguró que el secuestro de animales se llevó adelante porque estaban enfermos, sin comida y sin marca.

La comunidad Retamal se encadenó en el ingreso del edificio municipal para exigir por sus animales.

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler se refirió a la propuesta que realiza un grupo de personas encadenadas frente al edificio municipal y aclaró que este conflicto “no es con la familia Retamal” sino con un grupo de personas pertenecientes a diferentes organizaciones políticas . El jefe comunal describió que el objetivo es apropiarse de tierras públicas en la Isla Jordán .

En declaraciones radiales, Buteler se refirió al conflicto que tiene lugar desde la semana pasada, ante el encadenamiento de cuatro personas que reclaman la devolución de sus animales , retirados en un operativo judicial que tuvo lugar hace más de un mes.

El jefe comunal aclaró que la problemática “no es con la familia Retamal, sino con otros individuos. Porque se apropian del apellido Retamal , porque saben que eso les sirve”. Explicó que la familia Retamal es numerosa y que los pobladores históricos de la Isla Jordán no mantienen conflictos actuales con la Municipalidad.

Buteler apuntó contra los integrantes del Movimiento Evita

Buteler indicó que solamente una de las personas que protagoniza la protesta tiene el apellido Retamal. Pero los otros integrantes del grupo encadenado pertenecen a organizaciones políticas, entre ellas hay militantes del movimiento Evita.

ECP RETAMAL (42) El origen del conflicto fue el secuestro de sus animales. Estefania Petrella

El conflicto comenzó a partir del cobro de peaje en el acceso a la zona de la Confluencia en la Isla Jordán. La municipalidad realizó una intervención para liberar la tranquera y garantizar que se elimine la recaudación en el ingreso a la Isla.

“Están acostumbrados a otro país, donde extorsionaban a las autoridades municipales con protestas para quedarse con tierra ajena. Luego viene todo lo que conocemos como el corte de puente y las solicitudes de módulos de comida para todo el mundo y que no llegaban a ningún lado” indicó Buteler.

ECP RETAMAL (33) El intendente explicó que el secuestro de los animales se realizó por las malas condiciones que tenían. Estefania Petrella

El origen de la protesta: el secuestro de animales

El intendente se refirió al origen de la protesta que habría sido el secuestro de animales durante un proceso judicial. “El reclamo por los animales debe resolverse en el ámbito judicial. El Municipio no tiene competencia en esa instancia” agregó.

“Hay un reclamo que tiene que ver con prácticas que los argentinos y sobre todo los cipoleños no queremos más, que es la extorsión a través de protestas y con el objetivo de quedarse con tierras públicas. Ese país no existe más y nosotros venimos a ordenar algunas cuestiones” indicó Buteler.

ECP RETAMAL (14) Rodrigo Buteler explicó que no mantienen ningún conflicto con la familia histórica de Retamal, sino con un integrante de la protesta que tiene el mismo apellido. Estefania Petrella

El inicio del conflicto fue a partir del allanamiento judicial que secuestró a los animales del grupo que lleva adelante la protesta. “No sé cuál es el acta puntual de los animales. Sé que estaban en mal estado, desnutridos, sin comida, sin marca, sin señalización y enfermos” indicó el jefe comunal.

ECP RETAMAL (47) El conflicto por el secuestro de animales deberá resolverse vía judicial. Estefania Petrella

La recuperación de los animales quedará en manos de la regularización de la documentación ante el Ministerio Público Fiscal.

“Nosotros no tenemos nada que pedir ni reclamar, ellos son los que exigen la devolución de sus animales, pero es un excusa para poder apropiarse de un espacio público que los cipoleños usamos toda la vida como es ir a la Isla Jordán ” concluyó Buteler.