Aumentaron las consultas por cremaciones tras la crisis en el cementerio de Cipolletti

El anuncio del colapso del cementerio local motivó las preguntas sobre los costos para la incineración de los restos. Precios, modelos y servicios disponibles.

Ante el anuncio de la crisis que atraviesa el Cementerio Municipal de Cipolleti y la decisión de retirar más de 600 restos humanos, provocó un aluvión de preguntas y solicitudes de presupuesto a las empresas de servicios crematorios . Confluencia Fénix explicó cuáles son los precios de los diferentes servicios, los modelos de ataúdes y qué es lo que más elige la gente .

Gastón Rodríguez , propietario de la empresa de servicios crematorios en diálogo con LMCipolletti explicó: “La gente llama para consultar, para saber de qué se trata y cuánto sale , porque para muchos todavía es un servicio poco conocido . A partir de la nota comenzaron las preguntas, sobre todo las personas que tienen a familiares en el cementerio ”.

Según explicó el empresario, el precio de una cremación depende principalmente del tamaño del ataúd , que se define por la contextura física de la persona fallecida. El servicio estándar – utilizado en el 90% de los casos- corresponde a personas de hasta 90 kilos y actualmente tiene un valor estimado que oscila entre los 400 mil y 500 mil pesos.

Existen categorías superiores, como el féretro “semi” y “semi extra” que aumentan un poco el valor de la cremación, debido al tamaño de ataúd. La empresa también ofrece un servicio extraordinario utilizado para casos especiales, vinculados a personas con contextura física muy grande. Este tipo de casos no tiene un precio fijo, sino que se determina con la familia que necesita esta opción.

cementerio abandonado.jpg El colapso del cementerio local provocó la entrega de más de 600 restos óseos.

Actualización de los precios

Rodríguez explicó que los valores de las cremaciones se actualizan cada seis meses, ya que está sujeto a las variables de las tasas municipales, los traslados y el precio del combustible utilizado para la incineración de los restos. Sin embargo, aseguraron que los precios de los servicios semi y semi extra no aumentan de forma significativa y procuran mantener precios accesibles ante un servicio tan delicado que le ofrecen a la sociedad.

“Somos una unidad de negocio que funciona bien, la funeraria arregla directamente con la gente o la funeraria trabaja directamente con nosotros. La funeraria hace los traslados, nos proveen los féretros y nosotros hacemos las cremaciones. Nosotros no hacemos velorio, no hacemos sepelio, no tenemos sala velatoria, solamente hacemos la cremación” indicó Rodriguez.

E.C.P CEMENTERIO (7).JPG El propietario de la empresa de servicios crematorios aclaró las dudas y mitos sobre el procedimiento. Estefania Petrella

Mitos y dudas sobre el procedimiento de cremación

En cuanto al procedimiento de cremación, explicó que el cajón ingresa por completo al horno, salvo los herrajes metálicos y que no existe la posibilidad de mezcla de restos, ya que cada procedimiento se realiza de forma individual. El proceso estándar demora entre una y dos horas. Una vez finalizado el proceso se entrega la urna con los restos a los familiares del difunto.

“Lo único que se saca del féretro son los herrajes, que eso no se quema no se derrite. Se ingresa el féretro completo y queda la metálica adentro del horno, los restos salen dentro de esa misma caja de metal que sale el féretro. Por eso es imposible que se mezcle” aclaró Rodríguez.

Cementerio Cipolletti Cementerio de Cipolletti.

Además, el trabajador de servicios de cremación explica una consulta reiterada sobre la posibilidad de mezclar restos de otras personas durante el procedimiento. Pero la explicación de la incineración en la caja metálica individual y la entrega de los restos en ese mismo elemento, despeja las dudas sobre la probabilidad de este tipo de incidentes.

Un servicio que tomó relevancia ante la saturación del cementerio local, es la cremación de restos óseos, denominado reducciones. Un servicio más económico que surge como alternativa para retirar restos antiguos. Este procedimiento, al no contemplar la incineración del cajón ni de un cuerpo completo, tiene un costo aproximado de entre 200 mil y 300 mil pesos.

ECP CEMENTERIO (1) La cremación de restos óseos es un servicio más económico que una cremación con féretro. Estefania Petrella

El traslado de restos de forma particular está prohibido

El propietario aclaró que los traslados de restos óseos deben coordinarse a través de funerarias y servicios de crematorios, como la consultada por este medio. Ya que la movilización de restos humanos de forma particular está prohibida. Confluencia Fénix destacó que ofrecen este tipo de servicios al contar con el vehículo utilitario destinado para tal fin.

“Nosotros contratamos una funeraria para hacer los traslados del féretro y para las reducciones las podemos retirar nosotros en nuestra camioneta, porque estamos habilitados. No recibimos restos óseos de nadie porque es ilegal, igual tampoco se los entregarían en el cementerio” agregó.

E.C.P CEMENTERIO (6).JPG Intiman a 620 contribuyentes a retirar o regularizar su situación en el Cementerio Municipal de Cipolletti. Estefania Petrella

Finalmente, el propietario de la empresa de cremaciones indicó que los servicios que se ofrecen tienen precios accesibles, que hay diferentes opciones para cada situación familiar y los beneficios que reviste un procedimiento final como es la cremación, antes de abonar mensualmente una sepultura.

“Hay gente que cree que una cremación cuesta más de un millón y medio de pesos, y cuando se informa se da cuenta de que es una alternativa más accesible que mantener una sepultura, más aún cuando hoy no hay espacio en el cementerio” concluyó Rodríguez.