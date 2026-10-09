ASSPUR cumplió tres años de ser reconocido como gremio de la Salud Pública rionegrina

La organización sindical ASSPUR cumplió tres años desde que Nación le otorgará la inscripción gremial que lo habilitara para representar a los hospitalarios.

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) , gremio de los trabajadores hospitalarios, cumplió este jueves tres años de reconocimiento formal como sindicato por parte del Estado nacional. Y en el aniversario la dirigencia y sus afiliados se muestran dispuestos a continuar con sus reclamos salariales y laborales y sus demandas por una mejor prestación pública de Provincia.

ASSPUR, organización adherida a la entidad federativa FESPROSA , obtuvo su reconocimiento en 2023 por resolución N°1558 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que le otorgó la inscripción gremial indispensable para su actuación como organización representativa de los trabajadores del sector de la sanidad pública.

Sin embargo, la actividad de la organización data de algunos años antes, ya que sus primeros reclamos e iniciativas se remontan al 2020, en tiempos de la pandemia.

El gremio ASSPUR cumplió tres años de labor sindical combativa y de lucha por mejores salarios y condiciones laborales. Archivo

El dirigente Santiago Cayupán destacó los esfuerzos llevados a cabo en todo este tiempo para cumplir con los requerimientos salariales de los hospitalarios y por mejores condiciones de trabajo, sin abandonar nunca los planteos de una Salud Pública provincial que esté a la altura de las necesidades de la población.

Expresó que, lamentablemente, sigue pendiente una recuperación a cabalidad de los haberes de los hospitalarios, la enorme mayoría de los cuales cumplen sus funciones cobrando sueldos que están por debajo de la canasta básica, o sea, que se encuentran sumidos "en la pobreza".

Además, cuestionó que el gobierno provincial persista en no convocar a ASSPUR a las negociaciones en las que se definen los incrementos de los salarios, todo esto pese a que el sindicato cuenta con la inscripción gremial que lo habilita para discutir con las autoridades de Río Negro.

Santiago Cayupan. Estefania Petrella

ASSPUR ha sido y seguirá siendo combativo

Cayupán indicó que ASSPUR, siendo todavía un gremio joven y "chico", en comparación con otros que actúan en el ámbito público provincial, siempre ha tenido como característica el ser una organización sindical "combativa", de lo que ha dado muestra permanente en su todavía joven historia.

"No nos quieren convocar a la mesa de discusión salarial porque siempre estamos reclamando un aumento del salario básico, mejores condiciones laborales y también más insumos y medicamentos para la atención de la población", enfatizó.

Criticó que, al presente, "el 80 por ciento de de nuestro salario esté en negro" y que el último 5 por ciento de incremento salarial otorgado por el gobierno no se haya traducido más que en una suma que "no ha llegado a $50 mil para cada trabajador. Esa es la realidad".

No a la biometría y la geolocalización

Además, cuestionó la implementación gubernamental del control de asistencia por biometría facial y geolocalización del personal del Ministerio de Salud, lo que ha rechazado y sigue rechazando ASSPUR.

"Están despilfarrando los recursos de los rionegrinos, cuando nosotros necesitamos insumos, medicamentos, más personal y un aumento salarial digno", manifestó.

"Chocamos con un discurso oficial, cuando hacemos un reclamo salarial o de condiciones laborales, un discurso en que se nos dice que no hay plata y después resulta que sí hay plata para una empresa que audita los certificados médicos, una empresa que te pone datos biométricos, geolocalización y hay plata, además, para arreglar las rutas que, en realidad, tendría que haber arreglado la Nación", sostuvo.

Un sector público cada vez peor

El dirigente afirmó que la Salud Pública provincial se encuentra en "peor situación" que hace tres años cuando ASSPUR consiguió su inscripción gremial y "peor" que, incluso, en los comienzos de la organización, en 2020. Para agravar las cosas, "se ha triplicado" en los últimos años la cantidad de pacientes que se atienden en los Hospitales públicos de Río Negro, porque se está asistiendo a pacientes afiliados del PAMI, de obras sociales y de prepagas que no están recibiendo de tales entidades las prestaciones que les deberían brindar.

Así las cosas, Cayupán aseguró que su gremio seguirá adelante con sus reclamos y luchas "con la misma actitud combativa" que lo ha caracterizado desde sus inicios, exigiendo "lo que nos corresponde y, por supuesto, exigiendo mejoras en la Salud Pública de todos los rionegrinos, que es algo que también nos incumbe plantear".