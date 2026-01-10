Arde Cipolletti y es récord país de calor: buscate en las fotos de los chapuzones

Las mejores imágenes de una tarde en la que la temperatura rozó los 40 grados en Cipolletti y todo el Alto Valle. Cómo sigue el clima.

La gente se refrescó como pudo y buscó un respiro en medio de tanto calor.

Un calor sofocante agobia al Alto Valle en la tarde de este sábado. Con una temperatura extrema próxima a los 40 grados, la Neuquén se convirtió en la ciudad más calurosa del país y Cipolletti no se quedó atrás , con casi idénticas temperaturas. Así lo indica el ranking del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) .

Desde el organismo nacional publicaron que Neuquén y alrededores, con 38.4 grados, se posicionó en el primer puesto del ranking de temperaturas . Seguida por la localidad rionegrina de San Antonio Oeste con 37.5 grados .

Mientras que en tercer lugar quedó la ciudad bonaerense de Bahía Blanca con 35.09 grados; y en cuarto lugar, apareció Santa Rosa (La Pampa) con 33.8 grados.

image - 2026-01-10T204637.548 La gente se volcó a la Isla Jordán, a las piletas, los lagos y hasta los canales. Antonio Spagnuolo

En el quinto y sexto lugar, por muy poca diferencia, quedaron San Juan con 32.7 grados y Viedma (Río Negro) con 32.5 grados. Completan el ranking: Maquinchao (Río Negro) con 32,2 grados, La Rioja con 31.8 grados, Comodoro Rivadavia (Chubut) con 31,8 grados, y San Martín (Mendoza) con 31.2 grados.

En busca de un alivio, los vecinos cipoleños se volcaron a las piletas, la Isla Jordán, los lagos y hasta los canales, que recordemos están prohibidos. Pero "hoy no me quedaba otra hermano", justificó un vecino que se refrescaba con un grupo de amigos, tras lucirse con un "clavado".

Las mejores fotos de Toti Spagnuolo

image - 2026-01-10T203448.492

image - 2026-01-10T203539.412

Calor cipolletti

Calor Cipolletti (1)

calor cipolletti (3)

Isla Jordan

calor cipolletti (4)

calor cipolletti (5)

caalor cipolletti

Cómo sigue el tiempo el domingo

Las condiciones meteorológicas para este domingo no se verán tan afectadas. Continuará el clima caluroso y los vientos leves. Según el SMN, comenzará la jornada con 24 grados, viento débil y cielo despejado. En horas de la mañana algo nublado con un ascenso de la temperatura que la llevará a los 30 grados. Por la tarde seguirá algo nublado y aumentará la temperatura y el viento. La máxima alcanzará a los 38 grados y viento leve con ráfagas de casi 60 kilómetros del suroeste.

Por su parte, la AIC pronosticó gran parte del domingo con sol radiante y una máxima que llegará a los 38 grados. El viento se irá incrementando durante la jornada y hacia la tarde/noche soplará cercano a los 70 kilómetros por hora.

El inicio de la próxima semana se respirará con cierto alivio, ya las máximas no pasarán los 31 grados. El lunes estará algo nublado con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 31 grados, con viento leve del oeste.

En tanto que, la AIC anticipó también un leve descenso de la temperatura. Pronosticó una mínima de 12 grados y una máxima de 29 grados. Soplará viento de leve a moderado proveniente del sector sudoeste.