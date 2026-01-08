El clima en Cipolletti: cuándo llega la lluvia al Alto Valle

La AIC y el SMN advirtieron etapas inestables con riesgo de tormentas dispersas y calor durante el fin de semana.

Se esperan lluvias y clima inestable en el Alto Valle para el fin de semana.

Cipolletti podría atravesar las primeras señales de lluvia y tormentas durante las tardes y noches en el comienzo del fin de semana. Según informó el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se esperan condiciones inestables acompañadas de tormentas dispersas y un marcado aumento de temperaturas en los próximos días.

A partir de la noche de este jueves, el aire húmedo del sudeste mantendrá la región con períodos de inestabilidad con probabilidad de tormentas dispersas, sobre todo en horas de la tarde y la noche. En la previa del viernes, se espera el ingreso de aire subtropical con vientos del norte, elevando las temperaturas y reduciendo gradualmente las precipitaciones.

En ese sentido, las tormentas podrían comenzar a sentirse con mayor probabilidad a partir de la noche de este jueves y la tendencia marca que los eventos de lluvia más significativos podrían desarrollarse para las 23 horas , cuando la atmósfera se estabiliza y el calentamiento diurno cede ante la llegada de humedad.

¿Cuándo se puede sentir la lluvia en Cipolletti y el Alto Valle?

Reportes meteorológicos informaron que las lluvias y tormentas en el Alto Valle suelen llegar al caer la tarde o hacia la noche, con chaparrones y actividad eléctrica cerca de las 23 horas, y continuando de forma intermitente en la madrugada siguiente.

Si bien hay inestabilidad en el arranque del período, la AIC proyecta que a partir del viernes y durante el fin de semana, el clima tenderá a estabilizarse con días marcadamente calurosos y mayormente despejados en toda la región, lo que reduce la probabilidad de precipitaciones intensas, pero no descarta completamente tormentas aisladas si persiste aire húmedo.

Consejos para los cipoleños:

Planificá tus tardes: Si tenés actividades al aire libre, considerá el riesgo de chaparrones por la tarde o noche en los días inestables.

Seguimiento por horas: Consultá pronósticos horarios en sitios especializados si tenés eventos planeados al aire libre.

Ráfagas y viento: Además de lluvia, no se descarta la presencia de vientos moderados en ciertos momentos, especialmente hacia el fin de semana.

El clima para el fin de semana en Cipolletti

De cara al fin de semana se espera uno de los días más calurosos en lo que va del 2026. La tendencia del aumento de la temperatura comenzará este viernes con una máxima de 36°C durante el día, mientras que para la noche se espera una disminución de la temperatura y la aparición del viento con ráfagas de hasta 55km/h.

El sábado será el día con mayor temperatura, con una máxima de 38°C durante el día, pero con una continuidad del viento, que tendría ráfagas de hasta 37km/h. Ya para la noche, la temperatura disminuiría a 17°C y el viento iría en aumento, con ráfagas de 61km/h. Sin embargo, el cielo se mantendría despejado.