Cipolletti: el pico de contagios fue por encuentros de familias y amigos

El gran conglomerado de casos activos que existe en Cipolletti, 37 hasta ayer, surge por contacto estrecho con otros positivos en reuniones que hasta la fecha están prohibidas en la ciudad, pero efectivamente tuvieron lugar en ocasión de festejar el Día del Padre y el 9 de Julio, por ejemplo.

"La mayoría de los casos positivos activos que tenemos en Cipolletti, por no decir el 80%, se deben a contactos estrechos que parten de juntadas sociales o familiares donde se compartieron utensilios, bebidas y otras infusiones, no se utilizaron los tapabocas, ni se respetó la distancia de un metro y medio", advirtió la referente del área de Epidemiología, María Luz Riera.

Faltó prevención

En diálogo con este medio, dijo que los nexos epidemiológicos en Cipolletti tienen directa relación con esta situación, más allá de algunos casos puntales que derivan de contactos estrechos con el personal de salud que puede trabajar en esta ciudad u otras localidades vecinas, como Neuquén y Roca. O bien, contagios que son de transmisión comunitaria.

Concretamente, el pico de coronavirus se registró en la semana del 12 al 18 de este mes.

Ahora, habrá que prestar especial atención a lo que pudo haber ocurrido este fin de semana, a instancias del Día del Amigo; si hubo o no reuniones y si estas fueron un foco de nuevos contagios en Cipolletti. Los próximos 14 días son decisivos.

"El asunto es que no podemos ir de visita y juntarnos con otra familia y los amigos, pero eso no se entiende todavía. Yo no quiero ser dura con la gente, también estoy cansada y tengo ganas de ver a mi familia, pero justamente porque los quiero y quiero cuidarlos, no me junto. De eso se trata. Luego, si yo no puedo ser responsable por lo que hago, no puedo pedir que otro lo sea por mi conducta", reflexionó Riera.

Trabajadores con síntomas

Hay otra situación, además, que preocupa y sigue con mucha atención el personal de Salud: la concurrencia de los empleados que presentan síntomas respiratorios a su lugar de trabajo. Los indicadores de alerta son tos, fiebre, moco, dolor de garganta, entre otros.

"En este momento, si estamos con algún síntoma, no nos tenemos que presentar al trabajo, y los empleadores tienen que entender eso. Con síntomas no se va a trabajar", remarcó.

Tampoco es cuestión de volver a la casa, se puede hacer la consulta correspondiente en los centros de salud que son específicos para canalizar esta demanda y tener un diagnóstico. Uno de ellos es la unidad de pronta atención del hospital cipoleño que funciona en la calle Fernández Oro al 800, donde los casos respiratorios que se presentan se atienden de lunes a lunes, de 8 a 22.

-> Camas ocupadas en terapia

Si bien existe la expectativa de que la curva de contagios por coronavirus en Cipolletti disminuya en la próximas semanas, todo dependerá de la conducta social que mantengan los cipoleños o hayan mantenido en estos días. Las camas ocupadas ya superan el 50 por ciento de la capacidad por COVID-19 y otras patologías, y esto preocupa a las autoridades del Comité de Crisis.

Al respecto, Luz Riera sostuvo: "Estamos complicados, sobre todo en el sector de terapia intensiva. (Al coronavirus) hay que sumarle que tenemos otros ingresos, cuanto mayor es el movimiento de personas, por la propia estacionalidad del año, politraumatismos, otras lesiones y cirugías que no se pueden postergar. Dadas estas complicaciones, creemos que hasta principios de agosto, por lo menos, Cipolletti tiene que prestar mucha atención porque el sistema puede claudicar".

En la actualidad, hay cinco pacientes con coronavirus que están internados en terapia intensiva. Tres de ellos son jóvenes y no tenían patologías previas. Pero cursan una neumonía por Covid y reciben asistencia mecánica respiratoria.

Por eso, Riera aclaró que "esta cuestión de que somos jóvenes y no estamos en peligro es relativa".

El periodo de incubación del coronavirus es de 14 días, de modo que la conducta de los cipoleños en estos días se verá reflejada en las próximas dos semanas.

-> La pandemia en Cipolletti

El pico de la curva

La curva de contagios fue intermitente y tuvo su pico máximo hasta ahora entre el 12 y el 18 de este mes, con 23 casos hallados.

Las causas

Desde que inició la pandemia de coronavirus, las fuentes de contagio más importantes fueron la transmisión comunitaria, con el 37%; el nexo con personal de Salud, que representa el 28%; y los contactos estrechos, con el 23%.