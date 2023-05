Cipo visita a Otamendi con la vuelta de Jara: "Tengo unas ganas terribles de jugar"

Christian Lovrincevich no contará en esta ocasión con el defensor central Ezequiel Rodríguez, expulsado en el último partido en Bahía con roja directa. El zaguero fue titular en todos los partidos y volverá a estar disponible en la fecha 12, ante Sansinena.

La otra baja importante es la del lateral derecho Ezequiel Carmona, quien padece una doble lesión en su hombro y estará fuera de las canchas por los próximos 5 meses al menos.

Ante estas bajas en la zona defensiva y el planteo de una línea de 5 defensores en el fondo, Lovrincevich subió al colectivo al juvenil Tomás Páez y al experimentado Damián Jara, referente de la institución. Ambos solo tienen una convocatoria en este torneo y varios partidos de Liga Confluencia.

image.png

En el caso de Damián, fue la sorpresa en la última práctica de futbol, ya que iría desde el arranque por el lateral derecho. “Estoy muy contento, uno siempre quiere estar en el 11. El año pasado no tuve un buen rendimiento por la lesión que arrastré. Nuevamente puedo aportar algo en el equipo”, se ilusionó Jarita.

La incorporación de Damián en el lateral derecho sería la gran variante, ya que el resto del equipo es el que se vio en Bahia Blanca.

“Es una posición que conozco, en la que he jugado con distintos técnicos. Christian me preguntó cómo me veía de cuatro y tengo unas ganas terribles de jugar. Ir a la cancha y ver a mis compañeros no es lindo, siempre quiero estar”, agregó Jarita.

Círculo hasta el momento suma tan solo 4 unidades y se encuentra último en la tabla de posiciones. En total suma 6 derrotas, un empate y una victoria. Empató ante Sol de Mayo y salió victorioso frente a Liniers por 3 a 0.

El Papero perdió a Pablo Semeniuk, entrenador que dirigió gran parte de la primera ronda del Torneo. Damián García se hizo cargo del equipo hace 2 fechas atrás.

El resto de la fecha continúa con dos encuentros a las 15:30. En General Daniel Cerrri, Sansinena recibe a Santamarina y a pocos kilómetros, en Bahia Blanca, Olimpo chocará ante Germinal. A las 16:30 Liniers enfrentará a Villa Mitre. Por su parte Sol de Mayo, tendrá la fecha libre tras caer por Copa Argentina, 3 a 1, ante Lanús.

Probables formaciones:

Circulo Deportivo: Federico Tursi, Bruno Vedda, Gabriel Ferro ,Samuel Cotto, Valentín Dimare, Rafael García, Francisco De Souza, Ramiro Rodríguez, León Bertacín, Joaquín Rikemberg y Lautaro Ruiz Martínez. DT: Damián García.

Cipolletti: Rafael Ferrario, Damián Jara, Elvis Hernández, Manolo Berra, Lautaro Brienzo, Leandro Wagner, Fernando Pettinerolli, Maximiliano Amarfil, Alex Díaz, Laureano Doello y Favio Cabral. DT: Christian Lovrincevich.