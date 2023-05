Qué dijo Urcera tras la penalización que le quitó el triunfo en Concordia

En la cuarta fecha del Turismo Nacional se dio una carrera muy atractiva, con una definición tremenda en Concordia que derivó en polémica. José Manuel Urcera superó a Ever Franetovich y se subió a lo más alto del podio, pero luego los Comisarios Deportivos determinaron que la maniobra final no era válida y lo penalizaron.

Luego de la decisión, Manu bajó del podio y explicó la maniobra desde su perspectiva: "Lo que vieron: freno por afuera y en el inicio de la frenada cambio la dirección y voy por dentro. Ever ve que me muevo y se mueve hacia adentro y no me deja mucho espacio por donde pasar, por eso caigo a la tierra".