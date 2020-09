Esta mañana los productores fruticolas de Cipolletti y Fernández Oro habían convocado a un tractorado en la rotonda de Rutas 11 y 151 en contra dle pago de zona desfavorable, pero la suspendieron a último momento por l agrave situación de pandemia que golpea a toda la región. Afirmaron que gran parte de las chacras del Alto Valle no se podaron por falta de mano de obra.

"En nuestra zona se incrementó mucho el problema del coronavirus y los productores estamos comprometidos. Estoy en casa aislado, a mi hijo le dio positivo y a mi negativo. Si bien no están mal, pero hay 7 u 8 productores que tienen ese problema. Decidimos suspender para más adelante. Nuestra lucha no se va a detener", explicó el cipoleño..

Remarcó que la razón principal por la que no hacen la movilización es la grave situación epidemiológica.

"Los productores han decidido suspender esta medida. Hay cosas que no se las puede manejar y se decidió no ir. Hay mucha gente con este maldito virus que lo tiene y no lo sabe. Y anda desparramando por todo el valle. Hay que ser responsable, yo estoy bien pero si salgo puedo hacer macanas", indicó.

Pierdominici dijo que la producción frutícola está atravesando una grave crisis y que el 30% del Alto Valle no se podó porque no hay mano de obra.

"La municipalidad compró tijeras, capacitaron con personal del INTA y fue para 15 personas, no tiene ganas de laburar la gente. Se necesita personal y mucho", expresó.

En el centro cipoleño la marcha de los trabajadores y trabajadoras de la fruta se realizará. La convocatoria es a las 10 en la esquina de calles Mengelle y Fernández Oro en reclamo por el pago de la zona desfavorable.

Se trata de los empleados del sector del empaque, del hielo y los peones rurales, alrededor de 60 mil trabajadores que no perciben el porcentaje de zona que podría llegar a ser ley en el Congreso.

La Zona Desfavorable es un porcentaje que tiene en cuenta el alto costo de vida en la Patagonia. Es un derecho, y la gran mayoría de los trabajadores lo percibe.