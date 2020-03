Buscan extender la ley de emergencia económica en la fruta

Tanto el senador Alberto Weretilneck como el resto de los representantes de las provincias involucradas en la Cámara Alta acompañan el proyecto.

Larraburu explicó que se debe poner en consideración que “producto de las malas políticas aplicadas por el gobierno anterior, la fuerte caída de la demanda internacional, el proceso inflacionario, la devaluación, la pérdida de rentabilidad del sector y el incremento desmedido de las tarifas, hoy el Alto Valle se encuentra sumido en una profunda crisis económica y productiva”. Es por eso que cree conveniente e importante “garantizar el alivio impositivo de los fruticultores y el acompañamiento desde la Nación”.

Los detalles del beneficio impositivo

El Plazo

La medida rige ahora hasta el 30 de junio y corresponde a la presentación de las declaraciones juradas y el pago del saldo resultante de las obligaciones impositivas, excepto retenciones y percepciones, y de las correspondientes a aportes y contribuciones de la Seguridad Social y al régimen Previsional de Trabajadores Autónomos.

Síntoma de la crisis

La cadena productiva de peras y manzanas viene postergando los vencimientos impositivos desde hace años, a través de distintas leyes de emergencias. Hay compromisos de 2017 alcanzados por la declaración, por lo que quienes aún no los pudieron pagar no enfrentan reclamos. En ese tiempo, no se modificó la crítica situación del sector.

LEÉ MÁS

Provincia proveerá de fruta a 276 comedores escolares rionegrinos

La frontera de Brasil, abierta para la fruta rionegrina