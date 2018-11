Arrancará la separación de la basura en la ciudad

“Para evitar gastos a los vecinos, no pedimos bolsas de diferentes colores. Lo que se va a hacer es una recolección diferenciada por días. Los lunes, miércoles y viernes el camión levantará los desechos recuperables, mientras que martes, jueves y domingos serán los húmedos. Esto puede cambiar según las necesidades. Los residuos, por el momento, serán depositados en diferentes sectores del basural para que los recolectores puedan diferenciarlos y colaborar con su trabajo. Además, así se podrá cuantificar el resultado de la prueba piloto”, contó Bustillo.

Este período de evaluación que comenzará este sábado durará, por lo menos, nueve meses. La idea es en ese tiempo ir generando un hábito y extenderlo a toda la ciudad. El objetivo es colaborar en la preclasificación para facilitar el trabajo de recolectores y recicladores informales que viven del basural.

Este es un paso previo a la puesta en funcionamiento de la planta municipal de separación, la cual no podría funcionar si los vecinos no discriminan sus residuos previamente. Más tarde también habrá que diferenciar los aceites, aunque ahora esto no se tendrá en cuenta.

Por el momento, la separación se deberá implementar en todos los domicilios ubicados entre las calles Mengelle, Kennedy, Vélez Sarsfield y Fernández Oro.

Contenedores en todas las cuadras

El proyecto de separación de residuos domiciliarios está aún en un paso preliminar, ya que son varias las iniciativas que se irán sumando de acá a nueve meses. En ese sentido, la directora de Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental, Nadia Bustillo, adelantó que “se van a incorporar los cestos por cuadras”. “Son contenedores diferenciados para cada residuo y abarcarán a todos los barrios cipoleños. Hace dos meses comenzamos con los medios de difusión y a entregar folletos domiciliarios para educar a los vecinos”.