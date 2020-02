Año Bisiesto: dos parejas cipoleñas sellarán su amor un 29 de febrero

Se trata de un fenómeno que sólo ocurre cada cuatro años. Febrero suele tener 28 días, pero este año tocó agregar uno extra para equiparar el desfasaje horario de los años anteriores. Se trata de una fecha especial y que muchos lo utilizan para dejar registrados en sus calendarios eventos importantes, en este caso la unión en sagrado matrimonio.

Sólo dos parejas de la ciudad se animaron a elegir esta insólita fecha para firmar la libreta matrimonial: Melania Catalán y Eduardo Porma lo hicieron en el Registro Civil del barrio 1200 viviendas mientras que Ailén Ferrando y Jonathan Agüero lo hicieron en las oficinas de calle Fernández Oro. Llamativamente, ambas parejas llevan 8 años de novios y tendrán desde el sábado el mismo día de aniversario.

Melania y Eduardo, ambos de 33 años, se conocieron por amigos en común. Ella salía recientemente de una relación y no pretendía en lo inmediato ponerse de novia y mucho menos tener hijos. Pero el destino le tenía planeada otra historia.

“Cuando lo conocí, no me cayó muy bien. Después comenzamos a juntarnos y conocernos más, y terminamos enamorados. A los tres meses nos juntamos y estuvimos conviviendo tres años. Él quería un hijo, pero yo no estaba muy segura. Llegó el primero, Ciro, y luego llegó Juana y Simón. Ahora llegó la hora de casarnos, y no dudó en pedírmelo”, contó Melania en diálogo con LM Cipolletti.

La propuesta la hizo Claudio en la primavera del 2019. En el Registro Civil les recomendaron que si querían fecha en febrero debían anotarse en diciembre, pero la ansiedad les ganó y fueron un mes antes, en noviembre.

“Quería que nos casemos el 29, y alcanzamos a tomar el último lugar. Todos están felices por nosotros, por la fecha que es única, y porque también quieren disfrutar de la fiesta. Una vez casados vamos a tener que pensar si los festejos del aniversario serán de ahora en más el 28 de febrero, el primero de marzo, o los dos”, contó la joven entre risas.

Ambos jóvenes son nacidos y criados en Cipolletti. Ella creció en el barrio La Paz y él en el Villarino. Ambos son empleados, ella municipal y él de comercio. Ahora viven juntos en una casa en el barrio Don Bosco. La boda está programada para el sábado a las 21:45 en un salón de Fernández Oro.

“Va a ser un sábado muy especial, un año bisiesto y un 29 de febrero que vamos a recordar para siempre”, relató la futura esposa.

La segunda pareja en elegir un 29 de febrero para sellar su amor son Ailén y Jonathan, ambos ingenieros químicos de 29 años recibidos de la UNCo. Ella llegó muy pequeña desde Buenos Aires y él desde la provincia de Mendoza. Se conocieron en las aulas de la facultad de ingeniería hace ocho años, y desde ese momento nunca más se volvieron a separar.

“Casarnos un 29 de febrero, año bisiesto, nos pareció una idea muy original. Es una fecha que no se le olvida a nadie. Al principio fue la elección de un sábado casi por casualidad, pero al darnos cuenta que era un día que existía sólo cada cuatro años, nos emocionó y nos gustó aún más”, contó Ailén a LM Cipolletti.

Ailén y Jonathan se casan el 29 de febrero en un año bisiesto.

La fecha la pidieron desde mitad del año pasado cuando llegó la propuesta de matrimonio.

“Primero comenzamos a buscar salón para la fiesta y ahí elegimos el sábado 29. Después pedimos la fecha con anticipación en el Registro Civil. Teníamos duda de qué fecha quedaría anotada en la libreta matrimonial, y nos aseguraron que sólo se podía inscribir la fecha real del casamiento”, expresó la joven.

Cuando contó a su familia y amigos la fecha de la boda, fue una risa. “Todos nos preguntaban cómo íbamos a hacer con los festejos del aniversario, y respondí que iniciaremos la celebración en la noche del 28 y la seguimos el primero”, indicó.

La boda de Ailén y Jonathan está programada para las 21:15 en una reconocida bodega de la región.

¿Por qué este año tiene 366 días?

Cada cuatro años se agrega un día más al mes de febrero para poder corregir un desfasaje de los tres años anteriores. Es que cada año, donde se contabilizan 365 días, en realidad tienen 5 horas y 48 minutos que no se contabilizan.

Mitos y supersticiones del año bisiesto

Según indica la tradición británica, el 29 de febrero se conoce como Bachelor’s Day (Día de los Solteros), el único día en el que se permitía que la mujer pida matrimonio al hombre. Si el varón rechazaba la propuesta, debía entregar un importante regalo.

En algunos países nórdicos el día bisiesto tiene mala fama, casi como un martes 13. En Escocia, el día 29 de febrero es de mal augurio. Para los griegos, casarse en un año bisiesto traerá mala fortuna a la pareja, peor aún si la boda se celebra en un 29 de febrero.

Otro dato curioso dejó envuelto al afamado Cristóbal Colón. Según relatan las leyendas, Colón utilizó un eclipse lunar ocurrido en esa fecha del año 1504 para engañar a los pueblos indígenas y convencerlos a cooperar con él. Luego los masacró y colonizó.

