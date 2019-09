Casamientos más austeros: cayeron un 20% los matrimonios a domicilio

No es que haya menos casamientos, es que muchas parejas que desean que su amor tenga reconocimiento legal ya no pueden o no están dispuestas a pagar 3 mil pesos, lo que sale el servicio a domicilio cuando se celebra en horario y día no hábil. Por ejemplo, un sábado.

Pero si se casan de lunes a viernes, dentro del horario de atención al público que tiene el personal de los registros civiles, dependiendo cada ciudad de la provincia, el costo del servicio se reduce a la mitad. En tanto, si deciden recurrir al registro civil de referencia, aunque sea en horario y día inhábil, van a pagar incluso menos, 750 pesos. Y si se casan de forma tradicional, en la oficina del registro, de lunes a viernes, en horario hábil, no pagan nada. El servicio, en estos casos, es gratuito.

“La mayoría hizo eso: se fue a casar a la oficina en horario hábil, un día de semana. Por lo general, cada viernes. Y eso no tiene costo”, sostuvo Villagrán. El funcionario provincial agregó, además, que con el nuevo Código Civil en vigencia la libreta es totalmente gratuita.

Más casamientos que divorcios

Contra los agoreros que sostienen que el casamiento no va más, o que es más habitual enterarse de una separación que de una unión civil o la certificación de un concubinato, Villagrán sostuvo que el número de matrimonios sigue superando al de divorcios año tras año, y que incluso este se sostiene en el tiempo.

Si bien reconoció que la cantidad de matrimonios es una cifra estable, que ronda los 2 mil y no se incrementa sustancialmente a medida que crece la población, sostuvo que tampoco se observa una caída drástica y considerable de los números de casamientos.

