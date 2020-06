María Alejandra Pugliese es oriunda de San Juan, se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba hace 25 años y trabajó durante un largo período de tiempo como psicóloga para deportistas. No obstante, hace nueve años se mudó a Cipolletti por amor y, desde entonces, la ciudad se convirtió en su hogar definitivo. A pesar de haber sido el lugar en el que sufrió experiencias que la llevaron a vivir en primera persona el estrés postraumático, aseguró que es su casa y el lugar en el que pudo reconvertirse para salir adelante.

En diálogo con este medio, la profesional explicó que el día que el Gobierno Nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio decidió anotarse como voluntaria en la red de Mujeres en Emergencia de esta localidad, como así también en Psicólogos en Cuarentena de Argentina y el dispositivo de línea gratuita del Colegio de Psicólogos de Alto Valle Oeste, con el objetivo de aportar su granito de arena y ayudar a quienes más lo requirieran. Actualmente, continúa participando de charlas online para acompañar a personas que contrajeron el virus o a quienes padecen de otras patologías y necesitan ser escuchados.

“La primera etapa de la cuarentena la pasé en San Juan por mi papá y desde allá me dediqué a asistir vía online a personas que habían contraído el virus o a sus familiares. Luego, cuando Nación lanzó un permiso que permitía a los ciudadanos regresar a sus provincias de residencia, yo lo tramité. Mi marido me fue a buscar y volví a Cipolletti, desde donde también tuve el honor de atender a pacientes que tenían coronavirus. La verdad es que es una situación que impacta, es algo traumático, a lo que se suma la infodemia (exceso de información), lo cual nos produce miedo y ansiedad”, indicó María Alejandra.

No obstante, lo más lamentable -desde su punto de vista- es la estigmatización de la comunidad hacia las personas que dieron positivo en el test para Covid-19 y la falta de interés en su salud mental. “No sólo tienen que vivir el contagio, sino también las etiquetas que las personas les ponen. En San Juan los identificaban con nombre y apellido, hasta fueron amenazados. Mientras que acá, algo que me llamó la atención, es que muchas de las personas con las que hablaba me decían que nadie les preguntaba cómo estaban y que sólo les interesaba saber cuáles habían sido sus síntomas, pero no sus sentimientos. Me decían que yo era la única que les preguntaba cómo se sentían”, expresó.

Coronavirus y el miedo a la muerte

Siempre respetando la confidencialidad de sus pacientes, María Alejandra comentó que los sentimientos más comunes entre las personas que contrajeron el virus es el miedo a morir, la angustia y la tristeza, todos ellos traducidos en síntomas como el estrés, la irritabilidad, tensión, dificultad para concentrarse, depresión, entre otros.

“La pandemia en sí misma provoca una amenaza física y psicológica en las personas. El coronavirus nos desorganizó a todos, rompió el automatismo de las costumbres, nos provocó temor a perder la salud, el trabajo. Volvió a la vida muy extraña”, reflexionó.

Por su parte, la profesional remarcó que el Covid-19 también significa “un antes y un después en la vida de las personas”, ya que algunos de sus pacientes que lograron vencer al virus hoy ven las cosas desde una perspectiva diferente a como solían hacerlo. “Cuando se recuperan cambian la forma de pensar y eligen vivir ese tiempo de la mejor manera”, agregó.

La cuarentena y los efectos secundarios

Al hablar de los pacientes que no contrajeron el virus, pero que se volcaron a la terapia para lograr sobrellevar la cuarentena obligatoria, María Alejandra comentó que muchos de ellos son personas víctimas de violencia o conflictos familiares y que han sentido mucha angustia durante los últimos meses, sobre todo por la incertidumbre de saber cuándo la vida volverá a la “normalidad”.

“Muchos están angustiados porque perdieron su trabajo y a otros se le agravaron los síntomas que solían tener antes del aislamiento. Algunos tienen ataques de pánico o angustia o se volcaron al consumo de sustancias y la ingesta de alcohol. También están quienes son víctimas de violencia o quienes sufren de ideación suicida. Son personas que tuvieron el poder de recurrir a la ayuda de profesionales, y ahí es donde se destaca la importancia de la atención psicológica”, señaló.

“La singularidad, por lo que he podido conocer a través de las personas afectadas, no sólo pasa por la gravedad de la enfermedad, pues el mismo dolor emocional al no ver a la familia convierte a la soledad en la vedette. Posiblemente no salgamos iguales de esta pandemia, el tema es que lo hagamos preservados y mejor parados. Que la incertidumbre de no saber hasta cuándo no se naturalice y que el guardarnos no nos encierre aún más y nos exponga a modos de destrucción contagiosa e invisible. Que entre el dolor y el amor, gane el último, hacia uno mismo como hacia los otros”, expresó.

La terapia online, una solución en tiempos de pandemia

María Alejandra remarcó que las terapias online o vía telefónica han representado un desafío para los psicólogos en medio de la pandemia, pero que –afortunadamente- fueron bien recibidas por las personas que lo necesitaban. Además, destacó su importancia, sobre todo en tiempos difíciles y desorganizados como los que se viven en la actualidad.

El dispositivo de atención gratuita del Colegio de Psicólogos Alto Valle Zona Oeste recepciona mensajes a través del número 0299 155133598 los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 13. Allí, las personas que se contacten deberán poner su nombre y apellido, número de teléfono y una breve descripción del motivo de la consulta. A partir de ese momento, serán contactados por un profesional psicólogo para brindar asistencia y contención.

"Hay que prestar atención en que hay muchas ofertas online y son personas que no están matriculadas o licenciadas y pueden hacer iatrogenia. Es muy importante buscar profesionales de la salud matriculados porque hay couching o psicólogos que no se recibieron en Argentina y están atendiendo", destacó.

“Duelo y dolor van de la mano. Duelar las expectativas, pasar de la perplejidad, la negación, retardo de lo que sucede, intentar imponerse. Como diría Libenson, el tema es cómo luego se traspasa esa barrera de la tristeza hacia la aceptación y la acción cuando sea posible. Es ir construyendo un afuera adentro, acompañando desde la escucha, la solidaridad y la empatía”, Martía Alejandra, Psicóloga.

