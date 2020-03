Los psicólogos crearon una red de contención

Manuela Badano, una de las psicólogas que se sumó al proyecto, explicó en diálogo con LM Cipolletti que la asistencia gratuita se llevará a cabo el tiempo que dure la cuarentena obligatoria en el país y que cualquier persona puede comunicarse con ellos para charlar y buscar contención.

"En un principio, yo había empezado a hacer esto de manera particular en Instagram, subiendo videos con recomendaciones y ofreciendo mi ayuda. Como cualquier otro ciudadano, me llegó un listado de colegas que estaban haciendo lo mismo, así que me presenté con ellos y me uní al grupo. Me pareció que era mejor hacerlo en red por el alcance a la comunidad", detalló la profesional.

La sesión es gratuita y se lleva a cabo por teléfono celular.

Respecto de los llamados que ha recibido, Badano comentó que son vecinos de diferentes localidades de la región –Cipolletti, Cinco Saltos, Roca y Neuquén- y hasta de otras provincias, que han experimentado ataques de pánico o síntomas relacionados con los problemas de ansiedad. A su vez, indicó que son muchos los casos en los que ya existía una "base" previa, pero que se agudizó a raíz de la cuarentena.

En cuanto al número de consultas, aseguró que son muchas, pero que no le sorprende que así sea dado el contexto en el que estamos viviendo. "Era esperable, por algo todos los psicólogos, sin saberlo, nos pusimos a hacer lo mismo de manera particular. Todos esperábamos esto y, lamentablemente, recién empieza", expresó.

Consejos contra la ansiedad

Badano explicó que para ponerle un "freno" a la ansiedad durante la cuarentena es muy importante despertarse a horario, no dormir hasta el mediodía y escuchar las necesidades del cuerpo.

"No tenemos que dormir hasta tarde y cuando nos despertemos, desayunar. También es fundamental mantener la higiene personal y de la casa y, si tenemos que trabajar, buscar un lugar determinado de la casa que nos agrade y haya acceso de la luz del sol para hacerlo. Recomiendo no estar en pijama, vestirse y mantener la rutina lo más normal posible", informó.

Por otra parte, la psicóloga comentó que quienes necesiten descargar energía o tranquilizarse pueden recurrir a plataformas digitales como Youtube, donde es posible encontrar clases de baile, gimnasia o meditación guiada.

Por último, Badano recomendó a aquellas personas con tratamiento terapéutico en curso a mantener las sesiones con sus respectivos psicólogos online, ya que "no es momento para suspender ningún tipo de tratamiento".

Información oficial, otra clave

No estar siempre pendiente

Un aspecto que aconsejan desde Salud es no estar pendiente a noticias sobre la pandemia las 24 horas, sino buscar información oficial una vez al día.

Línea oficial

Nación responde por Whatsapp. Hay que agendar el +54 9 11 2256-0566 y enviar un mensaje que diga “hola” para comenzar.

