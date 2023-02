Alertan por el drama de las personas en situación de calle

Las exigencias han empezado a poner a prueba las posibilidades de DR, que mantiene firme su decisión de ayudar a quien está pasando momentos muy difíciles, pero que no puede suplir los roles que le competen al Estado, en particular, al Municipio, por lo complejo y lo urgente de los problemas.

Se trata de uno de los casos más vigentes y del que están al tanto las autoridades de la comuna. El hecho es que dirigentes y militantes del sector poblacional quieren continuar con las tareas de terminación del salón, pero no pueden hacerlo porque el grupo familiar desamparado se encuentra en el lugar. Por tal motivo, las obras previstas del piso y del techo han quedado postergadas.

Además, la presencia de las cuatro personas albergadas no está facilitando la labor diaria de preparación de alimentos que se realiza en el recinto para el comedor y el merendero. Todo esto sin contar los gastos para asegurarles el sustento.

La terminal como albergue

La dirigente Lilia Calderón expresó que la organización les seguirá brindando asistencia, pero reclamó al Municipio que asuma sus deberes como ámbito del Estado y se haga cargo de la familia. Indicó que hace ya un tiempo mantuvo conversaciones con la secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria, Viviana Pereira, quien quedó en intervenir en el problema pero no lo ha hecho todavía y el tiempo corre y todo se complica.

Manifestó que el caso es uno de los muchos de personas en situación de calle que DR ha atendido o que ha contribuido a asistir desde diciembre pasado. Entre otros, mencionó el de los once mendocinos que vinieron para la cosecha en Villa Regina y no les dieron el trabajo prometido, por lo que fueron a parar a la terminal de Cipolletti, donde estaban abandonados y librados a su suerte.

Y es que la estación de ómnibus se ha convertido en un espacio donde van a pasar sus días y aguantar mucha gente que no tiene trabajo y no puede pagar el alquiler, con el dramatismo que le agrega a esta triste realidad la presencia de niños entre los desamparados. Calderón estimó que todo los días hay alrededor de 15 personas que buscan un refugió en la terminal.

Mencionó muchos otros casos que involucran a personas adultas, ancianas, jóvenes y niños que no tienen un lugar donde vivir y menos aun los medios para procurar su subsistencia y reclamó que el Estado municipal cumpla con sus funciones y de manera adecuada. Expresó que no puede ser que a algunas familias que la comuna trata de ayudar se les ofrezca 20.000 pesos para que busquen y paguen un alquiler, cuando es sabido que con ese monto no se consigue ni una tapera en Cipolletti.