Aguiar pidió no pagar la deuda con el FMI

“La emergencia económica no puede afectar siempre a los mismos. Si no se suspenden los pagos con el FMI no podremos terminar con el hambre en la Argentina”, escribió Aguiar.

Agregó que “si se emitieron pesos para pagar deuda, bien se pueden emitir para reactivar la economía vía el consumo interno y para ello es necesario aumentar los ingresos de los trabajadores, jubilados, clase media y sectores populares”.

“Somos todas y todos solidarios, pero hay que producir una gran reforma impositiva y afectar los intereses de los grandes grupos económicos. Esas transformaciones profundas se deben impulsar movilizados y desde las calles”, reclamó Aguiar a la gestión nacional.

La semana pasada el sindicalista de Río Negro fue noticia por quedar en medio de enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante una movilización en contra del magnate ingles Joe Lewis por el acceso a Lago Escondido, en cercanías a El Bolsón.

