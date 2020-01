A Sitramuci se le acaba la paciencia con el Gobierno

En la organización no cayeron bien algunas declaraciones radiales del jefe comunal, en las que sugirió que la entidad, si bien ya cuenta con un reconocimiento del ex Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, no habría cumplido en término con la convocatoria a elecciones de renovación de autoridades. Y, por tal motivo, no tendría hoy "autoridades formales constituidas".