Zbrun: "Tengo fe en que voy a estar ante el Rojo"

Zbrun tiene una molestia en la zona de la pelvis, pero según explicó, la evolución fue de menor a mayor y confía en poder estar en el debut.

“Tengo fe en que voy a estar ante el Rojo. La verdad que no me lo quiero perder, es importante para nosotros este partido, no me gustaría quedarme afuera. Mañana (por hoy) vamos a hablar con el cuerpo técnico y médico, para tomar la mejor decisión pensando en el equipo. Tampoco vamos a perjudicarlo por un capricho”, indicó el central.

Para Zbrun, la eliminación ante Deportivo Roca tiene que quedar atrás y deben enfocarse en el nuevo objetivo de Cipo, que comienza mañana. “Llegamos bien, obviamente fue un golpe duro haber quedado afuera en la Copa Argentina contra nuestro clásico, pero hay que olvidarse, ahora empieza una parte muy importante para nosotros, en la que tenemos que tratar de desprendernos de la zona de abajo y obviamente mirar la clasificación, que no va a ser fácil. Es una zona complicada, pero tenemos equipo para salir de esta situación incómoda”, expresó el defensor, quien compartiría, en caso de jugar, dupla de central con el juvenil Elvis Hernández.

Zbrun sabe de las necesidades del próximo rival de Cipo, pero aseguró que el Albinegro tiene las propias y por eso necesita conseguir los tres puntos: “Sabemos que vamos a enfrentar a un rival más necesitado que nosotros, pero nosotros también necesitamos esos tres puntos. Tenemos que tratar de ser inteligentes, estar bien parados. Vamos a tratar de hacer nuestro juego y de conseguir un triunfo que va a ser fundamental para arrancar de la mejor manera y para seguir sumando para lo que resta del torneo”, cerró el capitán albinegro.