Weretilneck y el préstamo del FMI: "Esto no se parece al 2001"

“El panorama depende de las reacciones del gobierno nacional. La economía lo que necesita es previsibilidad y confianza, mientras existan estos aspectos se va a mejorar. El punto que le faltaría al gobierno es explicar el porqué de ciertas decisiones”, analizó en AM La Red.

El mandatario consideró que se trata de “una crisis afrontable, porque la situación del Banco Central no tiene nada que ver con la de épocas anteriores y porque hay un gran respaldo internacional hacia el Gobierno y el país. Esto no es el 2001, no es comparable el gobierno de De la Rúa”.

Weretilneck relativizó el impacto que produjo la decisión de ir al FMI porque “están todos los países del mundo en el FMI”. Sin embargo, planteó que sí “haría ruido” que el gobierno de Mauricio Macri “tome decisiones a partir de órdenes del Fondo Monetario. Sería muy delicado”.

El mandatario admitió que el FMI pondrá condiciones porque “así ocurre con quien presta la plata”, pero consideró que la Casa Rosada tiene la obligación de contemplar “cuáles son los límites, ahí está el rol de los gobernantes”.

Por último, Weretilneck opinó que la situación económica es “culpa de la herencia, porque nace del déficit. Después hay cuestiones de esta gestión que ayudaron, como la liberación del dólar y la inflación”.