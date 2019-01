Weretilneck: "No hay casos masivos de hantavirus"

“Hay un caso altamente sospechoso de una mujer de El Bolsón que estuvo en una comuna vecina a esta localidad. En este caso, a partir del protocolo, se llevó al aislamiento de tres familias que están bajo seguimiento y cuidado del hospital”, expresó Weretilneck. Sin embargo, advirtió que no hay razones para temer casos locales, ya que todos los casos sospechosos fueron de personas que estuvieron en contacto con pacientes de hantavirus de Epuyén. Y la mayoría de los análisis dieron negativo.

28 Los casos confirmados en Epuyén, provincia de Chubut

De los contagiados en la zona del brote, diez murieron. Salud advirtió que casi todas las personas habían estado en contacto, lo que acota la zona de riesgo.

“Es necesario transmitirles tranquilidad a los vecinos”, aseguró el gobernador.

Críticas a Nación

Además de la ausencia de casos de hantavirus en la región, Wererilneck destacó la capacidad de los hospitales de Bariloche y El Bolsón para responder a cualquier eventualidad vinculada al brote en Epuyén. “Estoy convencido de que con sus profesionales y las experiencias que hemos tenido, son los hospitales mejor preparados de la Argentina en la lucha contra el hantavirus”, remarcó.

“Es necesario transmitirles tranquilidad a los vecinos de El Bolsón. No hay posibilidad de contagio en las actividades normales. No estamos en presencia de un contagio masivo. Es un caso puntual que vino de Chubut y los rionegrinos hemos tomado las medidas de precaución”, resaltó. En ese contexto, cuestionó al secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien recomendó no viajar a Epuyén. “Yo no iría”, había dicho. Weretilneck le respondió: “Son declaraciones desafortunadas, porque generan un miedo que no existe. Y es peor viviendo de un profesional de la salud. Es una exageración. Esa frase no responde a la realidad”.

Harán más rápido los análisis

El gobernador Alberto Weretilneck anunció ayer la compra por parte de la Provincia de un equipo PCR que permitirá tener resultados más inmediatos de los análisis de casos sospechosos, tanto de hantavirus como tuberculosis y otras enfermedades. Será instalado en el hospital de Bariloche, y la decisión de adquirirlo surgió en la reunión de las autoridades provinciales con el equipo de la zona sanitaria cordillerana. Ya se inició el proceso de compra, que demandará una inversión de $1.500.000.

