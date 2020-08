Ante esta acusación, Weretilneck se mostró crítico: “Es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas”.

“El no reconocimiento de la Argentina como Nación, el no reconocimiento de nuestros símbolos patrios, el no reconocimiento de las autoridades electas democráticamente por los ciudadanos y el no reconocimiento a la propiedad estatal y privada, es la postura ideológica de este grupo violento y extremo que se autodenomina Lof Lafken Winkul Mapu y ni siquiera está inscripto en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”, señaló el ex gobernador.

Villa Mascardi Weretilneck exigió una urgente solución al conflicto en Mascardi

Weretilneck aseveró que el conflicto en Vila Mascardi va más allá del aspecto local y confirmó que existen “activistas infiltrados” en la toma que provienen de agrupaciones con asiento en provincia de Buenos Aires.

“Este conflicto tiene su inspiración y modelo en el conflicto que se da en la Araucanía Chilena, de enorme gravedad en todos los aspectos, con pérdidas de vidas, violencia y alto costo económico. Aquí roban, destrozan, queman, amenazan y lesionan a la gente de la Villa Mascardi y a quienes transitan por la Ruta Nacional 40. Poseen armas de fuego largas y cortas, y las han usado en varios de los actos delictivos cometidos, además de armas blancas, boleadoras, gomeras y palos”, manifestó el senador nacional.

Seguidamente, se dirigió a la ministra Frederic y advirtió que el conflicto en Villa Mascardi no es un delito menor: “Su gobierno tiene un problema mayor, en nuestro país se debe cumplir la Constitución y las leyes más allá de clases sociales, credos y pertenencias ideológicas”.

Y finalizó: “Entendemos que el diálogo y la resolución pacífica es el único camino para encontrar una salida, pero para ello hace falta una mayor presencia del Estado Nacional y un compromiso estable y permanente: exigimos una urgente solución a este conflicto”.