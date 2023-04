¡Viva la patria!: El emotivo abrazo del principiante con un hombre de 85 años

Uno tiene 16 años, el otro 85. Ninguno de los dos estaba obligado a votar. En ambos casos, justamente por una cuestión de edad, era optativo. Sin embargo, Lautaro y Hermegildo ("así se puso mi padrino español") coincidieron felizmente en la escuela 33 del barrio San Pablo, donde pasaron por el cuarto oscuro en la soleada mañana cipoleña. No se conocían pero LM Cipolletti los junto para la foto y surgió un abrazo tan espontáneo como emotivo. De la adrenalina y esperanza de la primera vez al aplomo y el pesimismo de quien la sabe lunga, tiene "mil" elecciones sobre el lomo y fue testigo de gran parte de la historia argentina.

El chico se llevó los clásicos aplausos al primerizo. El abuelo que "las vivió todas" pasó más inadvertido aunque no fueron pocos los que destacaron su compromiso cívico.

Lauti es de River, Hermegildo de Boca. Los une, eso sí, el Albinegro. "Me gustó el reconocimiento de la gente, que te aplaudan así. Me gustó votar. Lo que me motivó a venir es que mientras más votemos, es mejor. Así ya voy teniendo el hábito. Estaba tranquilo", describió sus sensaciones el alumno del Estación Limay.

image.png Anahí Cárdena

Quien lejos de complicarse resolvió rápido, con convicción y fundamentos su elección. "Fui directo a la boleta que tenía pensado votar. Me interesa conocer los proyectos de los políticos previamente", explicó y aseguró que "algunos compañeros del colegio también iban a votar y otros no".

En tiempos complicados en que muchos jóvenes de su edad ya planean emigrar, Lautaro apuesta por la Argentina y expone su deseo: "Me gustaría que se queden los chicos a estudiar acá y que vengan otros de afuera".

El padre de la "criatura", Eduardo indicó con orgullo: "Tanto a él como al hermano mayor les transmití esto. Ahora me queda la menor (risas). Es un chico espectacular, igual que mis otros hijos".

El otro extremo, en edad y sentimientos es Hemergildo. El hombre que ya descree en la política pero igual participa, cumplió con su clásico ritual de levantarse temprano y "hacer el crucigrama en el diario y leer el zodíaco".

"Las viví todas, llevo casi 70 años votando. Nací en La Pampa y a los 15 años me vine a vivir a Cipo. Esto es un compromiso con la patria, con el país más allá de que estoy disconforme con todos los gobiernos. Mi sueño es que los de menos recursos puedan vivir mejor, que tengan trabajo, creo que es un sueño imposible por cómo vamos", reflexionó a punto de dejar el establecimiento y con esa lucidez que le permite seguir manejando.

image.png Anahí Cárdena

"Tengo tres nietos, uno de ellos se fue a Europa, anduvo por Alemania, España, es un aventurero. Ahora está en Buenos Aires, ojalá que llegue a Cipo y se quede fijo en nuestro país", confesó el jubilado que se sorprendió en el cuarto oscuro por el amplio abanico de opciones: "es la primera vez que veo tanta cantidad de boletas sobre la mesa".

Sus manos agrietadas reflejan que trabajó duro y con los fierros: "Tuve la suerte de que en la época de Perón colegios especializados recorrían los pueblos, justo me tocó ir a una escuela de mecánica y allí seguí con el taller".

El novato y el experimentado. El pibe y el abuelo. Casi setenta años de diferencia pero el mismo sentimiento nacionalista. El amor a la patria no tiene edad.

También la hija de Lo Cacciato

En la misma escuela, otra joven vivió una experiencia inédita fue Agostina Garritano, hija de Valeria Lo Cacciato, la candidata a intendente del partido de Tortoriello, el aspirante a gobernador que también se hizo presente en el colegio para compartir ese momento tan especial.

"Sentí alegría, muchos nervios y un poco de vergüenza cuando me aplaudieron", contó la joven tras depositar su sufragio en las urnas.

"Vi muchas boletas, todas juntas, muchos partidos. Mis compañeros iban a venir a votar y también a fiscalizar", agregó la estudiante de mecánica dental mientras su familia la aguardaba con la emoción a flor de piel.

Por último, se esperanzó con que el país encuentre el rumbo. "Creo que podría llegar a cambiar pero con las personas correctas", resumió. ¡Felicitaciones Agos!