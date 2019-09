Visser: "Es importante estar entre los 11 y aportar"

Sin embargo, la lesión de Pablo Vergara le presentó la chance de arrancar y el bonaerense no dudó. “Nunca había jugado en esa posición, abierto por la izquierda, pero lo importante es estar en el equipo y aportar. Me sentí bien, no solo por mí sino por lo que hizo el equipo. Terminé cansado, pero bien”, expresó el jugador.

Su actuación no pasó desapercibida para nadie, tampoco para su ex entrenador. “Se reía Giganti y me preguntó qué hacía jugando ahí. Así que en un momento que cruzamos le conté. Creo que pude cumplir y darle una mano al equipo”, reconoció el ex de Rivadavia de Lincoln.

Allí, en el Albirrojo, conformó dupla de ataque con Hernán Altolaguirre, con quien se volvió a reunir en La Visera. El largo camino de esta división del ascenso seguro le dará la chance de reeditarla en algún momento.

“Lógico que si a uno le dan a elegir, prefiere hacerlo en un lugar más natural. Pero también me sirvió para darme cuenta de que puedo ser útil para el técnico cuando me necesite”, explicó sin cassette.

Vida de albergue

Visser, junto a Pablo Ostapkiewicz, vive en el albergue del club, arriba de las ventanillas de populares.

Ha sido brusco el cambio para él de la costa atlántica al Alto Valle, pero no se queja de nada. “Me recibieron muy bien. Estoy cómodo en el club, en la ciudad, no tengo problemas. Me manejo solo en estas aventuras y me adapto enseguida. Pero es verdad, he perdido la playa”, analizó en risas.

La popu para este año en La Visera saldrá $300

La dirigencia del Club Cipolletti estableció el precio de las entradas para la temporada 2019/2020, que como local tendrá al dueño de casa debutando el domingo a las 16 ante Peñarol de San Juan.

La popu tendrá un valor de $300 para los mayores y de $150 para menores y jubilados. Para tener una referencia, un partido de Superliga en el mismo sector cuesta $500.

En el caso de querer verlo en la platea, el monto se incrementa a $450 por persona, mientras que las damas, jubilados y menores desembolsarán $300.

Además, como cada año, se propone la chance de comprar el abono anual de plateas a un coso de $4500. Este pase se puede pagar con tarjeta de crédito en la Tienda 1926, ubicada dentro de la sede de la institución de calle Mengelle.