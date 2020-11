Vecinos reclaman que se autorice el uso del ibuprofeno inhalado

Las firmas acompañan una nota que la fundación Arturo Illia presentó el 28 de octubre por mesa de entradas del Concejo Deliberante, y todavía no se trata el expediente. Desde el organismo legislativo aclararon que iba a ingresar a la comisión de estado parlamentario prevista para este miércoles, pero la inesperada muerte del concejal Fabián Bellamore dejó sin efecto toda la agenda programada. Una vez que ingrese, ahí resolverán si es una nota o un proyecto de ordenanza, a qué comisión tiene que ir o no es procedente.

La junta de firmas se realizó a través de change.org y en la actualidad está llegando a las 4 mil.

Joaquín Miguel, integrante de la fundación, aclaró que no es una "cura" para el Covid-19 sino un tratamiento "de rescate" que atiende la inflamación pulmonar.

En la nota que presentaron por mesa de entradas advirtieron a los concejales que "hay varias provincias -Córdoba, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza y Tucumán- que lo están aplicando en el contexto de urgencia sanitaria y epidemiológica con mejoras importantes en pacientes moderados y graves de Covid-19".

Indicaron que estas provincias lo han autorizado amparados en el consentimiento informado de la declaración de Helsinki de Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos, que establece principios básicos y aplicables cuando la investigación se combina con la atención.

La ley nacional 26.529 también refiere al consentimiento informado como la declaración de voluntad suficiente efectuada por un paciente o sus representantes legales luego de recibir información clara y precisa por parte del profesional interviniente sobre su estado de salud, los procedimientos propuestos, sus beneficios y riesgos y las alternativas que pueden existir.

Hace poco también la provincia de Chubut avanzó con la autorización del uso de ibuprofeno sódico para tratar a pacientes con coronavirus.

"Somos un grupo de ciudadanos y profesionales de Neuquén y Río Negro que estamos peticionando urgentemente por el uso del ibuprofeno inhalado en los hospitales y clínicas privadas. Queremos recalcar que el uso del ibuprofenato en formula magistral está perfectamente avalado por la legislación farmacéutica. Los profesionales lo pueden recetar como formula magistral que están perfectamente respaldados por eso y los pacientes lo pueden usar. El problema acá es que Salud Pública no lo está habilitando para el uso de los pacientes internados en grave estado", sostuvo la bioquímica Adriana Ramos que acompaña la iniciativa de la fundación.

Embed

Advirtieron que el tratamiento con ibuprofeno inhalado está dando resultados: en Santa Fe hay más 5 de mil pacientes tratados sin efectos adversos y en Jujuy se redujo el periodo de internación a ocho días por paciente.

"En Río Negro, la Defensoría del Pueblo liberó un resolución avalando este tramitando solicitando a Salud Publica que en un termino de 30 días le de curso al uso de ibuprofeno (inhalado). Estamos totalmente amparados por la ley y esto es lo que quiero que sepan todos los profesionales y ciudadanos", acotó Ramos, de la fundación.

Desde la fundación que se hizo eco del reclamo están pidiendo que el Concejo Deliberante y el Municipio adhieran al reclamo para que el gobierno provincial trate el tema y permita su utilización en las clínicas privadas y hospitales donde están internados los pacientes graves.

Desde Salud Pública consideran por ahora que no es recomendable por cuanto la droga no está aprobada por la Anmat ni hay evidencia científica de su eficacia o ineficacia. No obstante ello, hay profesionales que lo están indicando, se vende en las farmacias bajo prescripción médica y muchos pacientes lo están usando. Teniendo en cuenta esta situación, desde el Comité de Bioética de Cipolletti sugirieron que se legisle para su aplicación con consentimiento informado de los pacientes, más allá de que no avalen su tratamiento.

"Lo que falta es la aprobación de la Provincia, ya que sin ella no se puede suministrar a los pacientes que están internados en el ámbito de la Salud Pública", indicó Miguel.