Advierten que pacientes con Covid-19 están usando ibuprofeno inhalado

Consideraron que el personal de salud que atiende de forma directa a los pacientes con Covid-19 no tiene respaldo cada vez que se siente o es presionado para que aplique un tratamiento "ampliamente promocionado, aunque su utilidad y seguridad no están demostradas".

Advirtieron que tampoco hay una oposición formal por parte de las autoridades pertinentes a la no utilización del ibuprofeno inhalado. "Por ello sugerimos que los legisladores traten una ley que, sin incluir una indicación formal de su uso, pueda abrir las puertas para una indicación de su aplicación en condiciones extremas de riesgo de vida de los pacientes en contexto de pandemia, teniendo presente la firma del formulario del consentimiento informado por parte del paciente o sus familiares para el suministro" de la droga, indicaron.

En diálogo con LMCipolletti, la coordinadora del CBIC, Berta Vera, aclaró que no avalan en absoluto el uso de ibuprofeno inhalado porque es una droga que no está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) , como respuesta al problema del Covid-19. Tampoco hay evidencia científica sobre su eficacia o ineficacia.

Sin embargo, reconoció que "la presión es grande cuando hay tantos casos y no hay con qué afrontar la enfermedad". Además, recordó que otras provincias, como Mendoza y Santa Fe, legislaron a pesar de que su uso no está autorizado. Llegado el caso, agregó: "El personal tiene que tener un respaldo".

"No podemos cerrar los ojos. Se está vendiendo, es re barato y en muchos lugares está pasando que los pacientes o familiares acuden con el frasquito y le dicen al personal 'póngame esto'", contó Vera.

El comité deslizó la sugerencia de legislar sobre el uso de ibuprofeno inhalado en respuesta a una carta que le envió la ex presidenta del Concejo Deliberante, María Elisa Lazzaretti, donde pedía al organismo su intervención a los efectos de esclarecer sobre la oportunidad del uso de esta droga, como una respuesta al problema del Covid-19.

Lazzaretti trasladó al comité su preocupación por el incremento de casos positivos en la ciudad y planteó la expectativa de muchos pacientes que quieren atacar esta enfermedad mediante el uso del ibuprofeno inhalado.

"¿Cómo no permitir que las personas afectadas y sus familiares busquen con premura un medicamento que alivie el sufrimiento y preserve la vida? ¿Qué tiempo de espera tienen o tenemos las personas para que un sistema de salud saturado por la demanda de enfermos acceda a los resultados de futuras investigaciones? Vemos el uso del ibuprofeno inhalado como una oportunidad para las personas que son diagnosticadas con Covid-19", se preguntó.

Aseguró, además, que su comercialización es un hecho en la ciudad. "Hay al menos dos farmacias que lo venden con receta médica", aseveró Lazzaretti. Ella cree que "es preciso analizar el tema en este contexto y regular".

En el hospital cipoleño no lo aplican ni lo van a aplicar porque no está indicado en los protocolos, a menos que se ordene su utilización. En principio, porque hay poca bibliografía que certifique su eficacia y es necesario reducir la exposición del personal a la aerosolización de las secreciones de los pacientes enfermos.

No obstante, advirtieron que hay pacientes que se tratan con ibuprofeno inhalado indicado por médicos en el sector privado, quienes luego, cuando se tienen que internar en el hospital, manifiestan su deseo de continuar con ese tratamiento. En esos casos, se les dice que no será nebulizado, aunque traiga la droga por su cuenta e insista con su planteo. "Esto si está pasando, pero en el hospital no se está usando", afirmaron fuentes hospitalarias.

Las voces que se alzan para permitir su utilización son cada vez más fuertes.

"Desde el punto de vista ético, así como nos parece fundamental no utilizar una tecnología sanitaria de la cual se desconocen sus posibles riesgos para la población, también es deseable considerar como válido en este marco el aspecto humanitario en la toma de decisión por parte del equipo de salud", concluye la carta del Comité de Bioética de Cipolletti.