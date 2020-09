No recomiendan ibuprofeno inhalado en pacientes con Covid-19

En medio de la polémica que suscita la utilización de ibuprofeno inhalado en pacientes con Covid-19 , profesionales de la Salud que integran la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ARETS) indicaron que su uso no es recomendable. Santiago Hasdeu es docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, con sede en Cipolletti; y uno de los coordinadores de la red que fijó postura sobre la discusión que se plantea, y en la que participan distintos organismos, como los ministerios de Salud de Río Negro y Neuquén y la UNCo.

En diálogo con LMCipolletti, Hasdeu aseguró que "hasta ahora, no hay ningún estudio correctamente diseñado que nos permita saber si realmente cura el coronavirus. Hay algunos estudios realizados en otras enfermedades respiratorias y otras infeccione que plantean que podría ayudar, pero no demuestran que cure. De hecho, el medicamento, hasta hace dos días tampoco había sido aprobado por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)".

Advirtió que hay un grupo de investigadores de Córdoba que sugiere que podría servir, pero no hay estudios controlados que lo demuestren y nos permitan saber si el ibuprofeno funciona, es seguro y el balance entre beneficio y riesgo es bueno. "A lo mejor en un tiempo lo sabremos, pero hoy no tenemos esa certeza. No sabemos si sirve y es seguro para la salud de los pacientes. Por eso hoy se desestima, aunque todos estaríamos interesados en que se desarrollen estudios para saberlo con certeza", agregó.

Reconoció si bien la comunidad de científicos está aprendiendo mucho del nuevo virus, se avanza de manera lenta, porque lo que está en juego es la salud de la población y los pasos a seguir tienen que que ser lo suficientemente firmes.

A falta de estudios controlados, tampoco hay evidencia científica que demuestre que el ibuprofeno inhalado puede ser efectivo en el tratamiento de pacientes con Covid-19. Por eso no se recomienda, aunque Hasdeu advirtió que las recomendaciones pueden cambiar según el desarrollo de los estudios.

En efecto, sucedió a comienzos de la pandemia cuando desde la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación desaconsejaron el uso de ibuprofeno por boca para bajar la fiebre de los pacientes con Covid-19. Tiempos después, algunos estudios demostraron que es lo mismo tomar ibuprofeno o paracetamol.

Uno se podría preguntar si ocurre lo mismo con el plasma convaleciente para pacientes con Covid-19, ya que tampoco está probada su eficacia. Sin embargo, el docente consultado aclaró que hay muchos estudios en experimentación, varios de los cuales ya arrojaron algunos resultados. "Varios demostraron que sirve, hay otro que no", acotó.

Sin una vacuna que nos proteja, ni un antiviral que mate al virus, por ahora solo es posible ofrecer un "tratamiento de soporte" a los pacientes. "Si el paciente necesita oxígeno, se le pone oxígeno. Se lo monitorea, se le administra corticoides o plasma convaleciente. No hay una cura específica para el Covid-19, pero la aplicación de corticoides ayuda mucho y esperemos con mucha ansiedad la vacuna", explicó.

Por eso, como no hay un tratamiento específico para combatir al virus, consideró que es muy importante cumplir las medidas de distanciamiento social.

El único antiviral que está en estudio se llama Remdesivir y por ahora, sostuvo Hasdeu, no ha demostrado que pueda reducir el riesgo de muerte. Mientras tanto, Neuquén participa de un estudio controlado que permitirá establecer si el suero equino sirve y si es seguro en pacientes con Covid-19.

