Buscaban armas por un asalto y encontraron drogas, aunque un teléfono despierta todas las incógnitas

Se realizaron allanamientos en cuatro domicilios en barrios de General Roca. Por el hallazgo de los estupefacientes se inició una causa Federal. Además de los secuestros un hombre fue demorado.

Picadura de marihuana, dinero y un teléfono secuestró la policía de Roca en cuatro allanamientos efectuados por una investigación por un asalto a manor armada.

La Policía de General Roca inició una investigación por un “ robo agravado con el uso de arma de fuego” (asalto) y como resultado de la pesquisa realizó un notable operativo que incluyó cuatro allanamientos en simultáneo efectuados durante el fin de semana por orden judicial .

Durante el despliegue, secuestraron estupefacientes y municiones además de otros elementos considerados de interés para el avance de la causa. Entre ellos, un teléfono celular que podría contar con información relevante. Mientras que un hombre quedó involucrado en el expediente judicial, destacaron fuentes de la fuerza.

Los procedimientos fueron realizados por personal la Subcomisaria 69° , Área Judicial de Investigaciones y efectivos del grupo COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate), bajo las directivas de la Fiscalía N° 5.

Subcomisaría 69 Roca.jpg La Subcomisaría 69 del barrio Nuevo de Roca, donde fue detenido el policía sospechado de vínculos con delincuentes. Gobierno Río Negro

Las diligencias se desarrollaron en viviendas ubicadas sobre calles San Juan, Kennedy, Colonia 17 de Octubre y Ameghino, donde se buscaban armas de fuego, dispositivos de comunicación y otros objetos vinculados al hecho investigado.

Uno de los resultados más relevantes se registró en el domicilio de calle San Juan, donde los efectivos secuestraron estupefacientes. La foto que acompaña el reporte muestra que se trata de picadura marihuana productor de un cultivo, además de un monto de dinero en billetes de distintas denominaciones. Ante el hallazgo, se dio intervención a la Justicia y a las áreas especializadas para determinar la naturaleza de las sustancias encontradas.

Un demorado y un teléfono bajo la mira

En el allanamiento realizado en una vivienda de calle Ameghino se secuestró un teléfono celular que podría aportar información valiosa para la investigación. Además, un hombre fue demorado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia.

Por otra parte, en el procedimiento efectuado en el sector de Colonia 17 de Octubre, los investigadores hallaron 46 municiones calibre 9 milímetros y un estuche para arma de fuego del mismo calibre. Todos los elementos fueron incorporados a la causa para su correspondiente análisis pericial.

“Los allanamientos permitieron reunir evidencia relevante para la investigación y fortalecer las distintas líneas de trabajo que buscan esclarecer el robo agravado que dio origen a la causa”, resaltaron desde la institución policial.

Dos detenidos armados

Personal de la misma Subcomisaría 69° en otro despliebue secuestró un arma de fuego durante un procedimiento realizado en la zona norte de General Roca, tras una alerta recibida por la presencia de dos hombres presuntamente armados.

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado, cuando una persona se presentó en la unidad policial para informar que en inmediaciones de calle Defensa al 3000 se encontraban dos hombres portando un arma de fuego.

Detenidos con un arma

Ante el relato del testigo, efectivos policiales se dirigieron al lugar y localizaron a los dos sospechosos señalados. Al proceder a su identificación y realizar un control preventivo, constataron que uno de ellos llevaba entre sus prendas un revólver calibre 32.

De inmediato se resguardó el lugar y se convocó a testigos, además de solicitar la intervención del Gabinete de Criminalística para las diligencias correspondientes sobre el arma secuestrada.

La Fiscalía de turno fue informada de lo ocurrido y dispuso las actuaciones judiciales de rigor para determinar la procedencia del arma y la situación procesal de los involucrados.