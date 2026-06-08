A 27 años de la tragedia que conmocionó a Cipolletti: el homenaje al policía que murió tras un asalto

La Policía de Río Negro recordó al Cabo Primero Ramón Antonio Barrera, quien perdió la vida durante un procedimiento tras un robo a un banco.

La ceremonia se desarrolló este fin de semana frente al edificio de la Unidad Regional Quinta. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro realizó este fin de semana un emotivo acto en Cipolletti para recordar al Cabo Primero Post Mortem Ramón Antonio Barrera , al cumplirse 27 años de su fallecimiento en cumplimiento del deber.

La ceremonia se desarrolló frente al edificio de la Unidad Regional Quinta y reunió a autoridades policiales, familiares, camaradas y efectivos de la fuerza, quienes rindieron homenaje a uno de los nombres que permanece grabado en la historia institucional.

Barrera perdió la vida el 7 de junio de 1999 durante un operativo policial que se inició tras un asalto a mano armada en una entidad bancaria de Cipolletti.

En aquel momento, el efectivo integraba la División Motorizada de la Comisaría Cuarta y acudió junto a su compañero Luis Campos al llamado de emergencia. Durante el enfrentamiento con los delincuentes resultó mortalmente herido.

Su muerte generó una profunda conmoción en la ciudad y en la fuerza policial, convirtiéndose con el paso de los años en un símbolo de compromiso, valentía y vocación de servicio.

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Un acto cargado de emoción

El homenaje fue encabezado por el subjefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Elio Tapia, junto a otras autoridades de la institución.

Durante las palabras alusivas se destacó la figura de Barrera y el legado que dejó entre generaciones de policías. Además, se remarcó que su ejemplo continúa vigente como un modelo de honor, sacrificio y entrega a la comunidad.

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La memoria que sigue viva

En el acto también fueron reconocidos quienes participaron de aquel procedimiento y los camaradas que acompañaron la ceremonia, entre ellos suboficiales y efectivos retirados que compartieron distintos momentos de la trayectoria institucional.

Desde la Policía de Río Negro señalaron que mantener viva la memoria de quienes dieron su vida en cumplimiento del deber constituye un compromiso permanente de la fuerza, y remarcaron que el recuerdo de Ramón Antonio Barrera sigue presente en cada aniversario como un ejemplo de servicio y entrega a la sociedad.