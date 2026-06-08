El impacto energético en Río Negro: Punta Colorada generó más de $15.900 millones en compras locales

El avance de los proyectos energéticos tiene un gran impacto económico en Río Negro. Las pymes vinculadas a logística y servicios, las más beneficiadas.

Los grandes proyectos energéticos que se desarrollan en Río Negro comenzaron a consolidar un impacto económico directo en la región. Durante el primer trimestre de 2026, el movimiento generado en torno al paquete Punta Colorada dinamizó el empleo y el compre local a través de pequeñas y medianas empresas de la zona, demostrando que la nueva etapa energética ya se siente en los trabajadores, comercios y familias rionegrinas .

De acuerdo con los datos oficiales, solo en los primeros tres meses del año el proyecto Punta Colorada registró más de $15.900 millones en compras a proveedores de Río Negro. Esta reactivación económica mantiene a 103 empresas activas dentro del circuito y ya generó más de 530 puestos de trabajo directos.

Esta inyección de recursos impacta de manera transversal en diversos sectores como el comercio, pymes , servicios, alojamientos y transporte en las localidades donde la actividad experimenta un crecimiento constante.

La estrategia provincial para un desarrollo sostenible

El gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, remarcó que el objetivo central de la gestión es asegurar que la riqueza generada por los recursos naturales se traduzca en oportunidades reales para la población. Al respecto, el mandatario señaló: “La energía tiene sentido si se transforma en trabajo, proveedores, obras y mejoras concretas para nuestra gente. Ese es el desafío que asumimos, que cada gran inversión deje algo concreto en las comunidades”.

Para evitar que este beneficio económico sea transitorio o quede concentrado en unos pocos actores, el Gobierno Provincial implementó una estrategia integral que combina control, acompañamiento a proveedores, formación laboral, financiamiento, orden fiscal y una mirada territorial para integrar a las localidades involucradas.

En este sentido, Weretilneck advirtió que el crecimiento no ocurre de manera automática: “No alcanza con que llegue la inversión. Hay que ordenarla, acompañarla y defender los intereses de Río Negro para que el beneficio se distribuya mejor y llegue a más rionegrinos”, sostuvo.

vmos rio negro Los proyectos energéticos generan gran impacto económico en Río Negro.

Diversificación de rubros y capacidades permanentes

El flujo económico de la actividad energética ya se evidencia en la vida cotidiana a través de una amplia variedad de rubros. Entre los sectores beneficiados por las contrataciones se encuentran el transporte de personal, viandas, alojamiento, ferreterías, materiales de construcción, vigilancia, salud, servicios ambientales y logística. Detrás de cada uno de estos contratos hay una pyme que crece y un trabajador que accede a una nueva oportunidad.

La nueva etapa energética abre una posibilidad inédita para Río Negro. Por este motivo, el desafío planteado por la gestión provincial es que esta oportunidad no se agote en la construcción de las obras, sino que deje capacidades permanentes: empresas más fuertes, trabajadores formados, servicios especializados y recursos que vuelvan a la comunidad.

“Ese es el rumbo que planteamos: convertir la energía en empleo, el empleo en desarrollo y el desarrollo en futuro para cada región de la provincia”, concluyó Alberto Weretilneck.