Vecinos hacen guardia para que no les tomen sus terrenos

Vecinos que compraron un lote para construir su vivienda en el Distrito Vecinal Noroeste no tuvieron más remedio que organizarse para custodiar sus terrenos , ante la ola de usurpaciones que inició con la toma de una chacra en el barrio Labraña, y amenaza todos los días con expandirse. Hacen guardia y se van rotando sobre dos loteos ubicados sobre la calle Illia al final. Uno de ellos fue administrado por la ex cooperativa Jaime de Nevares. Ahí los vecinos ya se convirtieron en propietarios. En la otra urbanización interviene la cooperativa Mi Tierra.

"Estamos solos en el sector y la Policía esta haciendo lo que puede. Anoche me tocó a mi hacer guardia, y el patrullero pasó varias veces. Pero yo me imaginaba qué podía hacer si venían 15 personas armadas. Solo llamar a la Policía, y son dos para evitarlo. Por eso, le pedimos a las autoridades, sobre todo a la Justicia, que tome cartas en el asunto y le dé una solución definitiva a las personas que nos vemos en la obligación de cuidar nuestras propiedades. Pedimos que nos proteja", expresó Raúl Cano, propietario de un lote de la ex cooperativa Jaime de Nevares.

Vecinos DVN Anahí Cárdena

En la jornada de hoy, los vecinos movilizados iban a reunirse en los terrenos para solicitar una reunión urgente con el intendente Claudio Di Tella. Mientras tanto, el miedo los acompaña. Pero también la firme voluntad de defender lo que tanto les costó conseguir para acceder a la tierra y a una vivienda propia. "No podemos permitir que nos tome el fruto de tanto esfuerzo y el futuro de nuestros hijos. Es horrible lo que está pasando", sostuvo el vecino consultado.

Fue dramático para ellos enterarse de que hace un tiempo una máquina con operarios contratados, no se sabe por quién o quiénes, pasó por el lugar y limpió varios terrenos. "Eso reavivó mucho más los rumores. Atamos cabos y nos dimos cuenta que estaban preparando una toma de tierras en este sector", prosiguió Cano.

Tampoco es fácil para ellos llevar adelante su proyecto de casa, porque extraños se llevaron todos los materiales que dejaron para iniciar los trabajos. No importa si los terrenos están delimitados con un cerco perimetral. Igual se roban todo.

Vecinos DVN Anahí Cárdena

En la ex cooperativa Jaime de Nevares pagaron una cuota, durante muchos años, e hicieron los trámites correspondientes para tener un título de propiedad, de modo que no convalidan la toma de tierras. "La Justicia le tiene que poner un freno a esto, y el poder político. Entiendo la necesidad de un montón de personas que necesitan un predio para hacerse su casita, pero nosotros tenemos la misma necesidad e hicimos un esfuerzo enorme para ser propietarios. No es justo que a través de la violencia consigan acceder a la vivienda", expresó Cano, en representación del grupo de vecinos movilizados.

Advirtieron que hay varias páginas donde se convoca a la gente, en distintos horarios y lugares, a sentarse en terrenos ajenos, de modo que no creen que la ola de usurpaciones vaya a pasar rápido. Incluso, observaron que los que participan de la toma de terrenos están muy bien organizados y conocen todos sus derechos. "La Policía no los puede ni tocar y se aprovechan bastante de esta situación", apuntaron.

Vecinos DVN Anahí Cárdena

No son las únicas familias que integran cooperativas de viviendas y decidieron en los últimos días custodiar sus predios, instalándose con autos, reposeras y carpas para evitar que sean usurpados. La drástica decisión no parece exagerada ante la ltoma reiterada de terrenos privados y públicos.

Hay otro grupo de personas que se instaló en el DVN para evitar que les tomen sus terrenos. Se trata de integrantes de la Cooperativa La Esperanza, quienes la semana pasada recibieron un mensaje de alerta sobre una posible toma en los lotes ubicados detrás del Parque Industrial. Ellos también hacen guardias hasta que las autoridades municipales o provinciales les garanticen la seguridad de sus lotes.