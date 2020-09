DVN: familias custodian sus terrenos para evitar que sean usurpados

"Ayer la a noche, a la presidenta de la Cooperativa le llegó un mensaje en el que le alertaban sobre una posible usurpación, por lo que desde entonces las familias nos vamos turnando para custodiar. La Policía pasó algunas veces, pero desde que yo estoy acá no he visto a nadie. Queremos evitar que nos tomen nuestros terrenos porque es algo que nos costó muchísimo como para que peligre tanto esfuerzo", expresó la mujer.

A su vez, remarcó que La Esperanza está compuesta por cerca de 30 familias, pero que en los terrenos hay más vecinos integrantes de otras cooperativas.

"Esperamos que nuestra situación se haga eco y se enteren todos de lo que está pasando. Queremos una respuesta de alguien porque todos se lavan las manos. No tendríamos por qué estar acá o pasando por esta situación. Si no fuera por nosotros ya estaría todo usurpado y no es justo, porque somos gente trabajadora", expresó Vanesa.

El Municipio apuntó a la Justicia por la ola de usurpaciones

El Ejecutivo local manifestó esta semana su rechazo a las usurpaciones de tierra que se están llevando a cabo en la ciudad, las cuales consideró que están "amparadas en la inacción y en pronunciamientos poco claros de algunos jueces que deberían actuar con mayor celeridad en defensa de los derechos sobre la propiedad pública y privada".

En un escueto pero duro comunicado oficial, se indicó que la ocupación de propiedades privadas constituye un delito penal. Este fenómeno, además, desborda al Municipio para planificar y dar una respuesta a la problemática habitacional, en tiempos de pandemia.

La gestión del intendente Claudio Di Tella no considera que las últimas cuatro usurpaciones que se gestaron en esta ciudad, en menos de un mes, sean espontáneas y obedezcan a la necesidad de vivienda. Es más, cree que persiguen el fin de desestabilizar al gobierno. "Existe la sospecha de que estas tomas se encuentran estimuladas y organizadas por ciertos sectores que se están dando una estrategia de desestabilización institucional, aprovechando la crisis que genera el coronavirus", indicó.

No obstante ello, puso el acento en el obrar de la Justicia, ya que si los jueces actuaran con celeridad y entendiera que el hecho de usurpar una propiedad es delito, estos hechos no podrán concretarse, mucho menos consolidarse. Por ello, acusó a la Justicia de responder con "argumentaciones confusas, que avalan hechos ilegales".

"Esa actitud, de ciertos magistrados, parece una táctica de ganar tiempo para no comprometerse con las decisiones. Inacción que en poco tiempo termina justificando la toma y dejando a esos vecinos en un estado de indefensión y vulneración de derechos", se indicó desde el Ejecutivo local.

En ese estado de indefesión, solicitó a los propietarios de terrenos que adopten todas las precauciones que puedan para evitar futuras usurpaciones y estén atentos a movimientos sospechosos de personas no habituales.