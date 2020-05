“Tendríamos que haber retirado las tarjetas el 18 de marzo, pero se suspendió la entrega. Luego dijeron que nos acreditaban de forma automática en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo, y tampoco pasó. Después, que la entrega se hacía por Correo Argentina; no pasó. Ya no sabemos a quién reclamar porque nadie se hace cargo”, contó Luciana Gómez en diálogo con LM Cipolletti.

Indicó que reclamaron en Desarrollo Social y sólo recibieron como respuestas que la coordinación es de Anses, junto con las notas de los diarios que hablaban del tema.

“Como puede ser que no tengan información oficial y nos manden notas de los diarios. Estamos hace dos meses en cuarentena, y necesitamos cobrar para comprar alimentos. Somos 700 mujeres con niños, y todas figuramos en el padrón, pero ninguna cobró. Todas necesitamos ese beneficio para comer. Queremos una respuesta urgente. No puede ser que en Neuquén, por ejemplo, armaron un operativo de entrega impecable y acá no dicen nada”, cuestionó.

Agregó que en el grupo de mujeres que conformaron van a esperar hasta el día jueves, pero ya tienen previsto tomar el edificio municipal si no hay respuestas a sus reclamos.

“El viernes violaremos a cuarentena e iremos con nuestros hijos al municipio para protestar. No puede ser que tengamos que llegar a estas instancias, pero al parecer no hay otra forma de que nos escuchen”, expresó.

