Una pelea terminó a los tiros en la toma 2 de Agosto

Personal de la Comisaría Cuarta acudió de inmediato hasta la toma, igual que una ambulancia del hospital Pedro Moguillansky, cuyo personal examinó a los damnificados y los encontró fuera de peligro.

También se realizaron varias recorridas por el sector para tratar de ubicar a los agresores, pero éstos ya se habían retirado y no fueron ubicados por el personal policial. No obstante ello, encontraron vainas servidas y armas de fuego. Los denunciantes no pudieron asegurar que fueran portadas por dos hermanos incriminados en el hecho, por cuantos otros hombres, a quienes no pudieron reconocer, acompañaron la agresión.

"Tras verificar el lugar se encontró un cartucho completo calibre 12/70 de escopeta, un cartucho completo calibre 28, dos caños de fierro de arma de fabricación casera, color negra, y una corredera color plateado, sin numero de serie, los cuales estaban tirados en la vía publica", informaron fuentes policiales.

Seguidamente, se dio conocimiento al fiscal de turno Matías Stiep para que conozca los pormenores del hecho.

Los elementos hallados fueron secuestrados, y el personal policial recorrió la zona, sin encontrar orificios de arma de fuego.

