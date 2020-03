Una orense en Italia: "Sólo se escucha la campana que suena cada vez que muere alguien"

Hoy, la orense trabaja al cuidado de una señora mayor en Milán, en la región de Lombardía, y se encuentra, nada más y nada menos, casi en pleno centro de la bellísima ciudad italiana. A pocas cuadras del hospital Benfratelli y de la estación central de trenes, aún no se acostumbra a ver las calles vacías ni al silencio de una comunidad de espíritu libre y entusiasta, ofuscada por la tragedia.

"En Bérgamo y Bressa la están pasando mal, ahí hay muertos y contagiados", explicó Hilda.

“Es muy triste ver a la ciudad vacía. En la zona en donde estoy no conozco a nadie que este contagiado, pero en otras partes, como Carugate, un poco más alejado de Milán, sí hay muchas personas enfermas y que han fallecido. Hace muy poco murió un amigo nuestro; él era grande y ya tenía problemas de salud, pero lo atacó con crudeza y no hubo forma de salvarlo”, relató Hilda, en diálogo con LM Cipolletti.

A su vez, comentó que la cantidad de noticias y videos que se ven en las noticias ya resultan agobiantes y provocan mucho temor en la sociedad, por lo que decidió mirar otros canales de televisión para mantener su ansiedad y preocupación en calma. Aunque todas las tardes se informa del número actualizado de contagios y muertes en su país.

Italia, en cuarentena

En cuanto a la cuarentena decretada en dicho país, Hilda aseguró que mucha gente hace caso omiso y continúan paseando por la ciudad como si nada malo pasara. Sin embargo, indicó que ahora se implementó un decreto que establece que toda persona que deja su hogar tiene que llevar un certificado en donde se constate por qué razón lo hizo. Quienes mientan, podrán pasar un año tras las rejas. Sí hay excepciones, como salir a pasear al perro, aunque hay que hacerlo con tiempo limitado y sólo dando la vuelta a la manzana.

Hilda confesó que el silencio de la noche le provoca miedo y que, afortunadamente, por su trabajo casi no tiene que salir.

Sin poder decir adiós a quienes se van

Uno de los aspectos más difíciles de sobrellevar hoy la cuarentena en Italia es el no poder darle el último adiós a quienes murieron por el coronavirus. Es que no sólo los hospitales están colapsados, sino también los cementerios.

“Es así, no hay lugar, por eso ahora empezaron a cremar y sólo un familiar joven puede ir a buscar las cenizas. Si tiene más de 65, no está permitido. No hay velatorios, no hay entierros, no hay misas. Sólo se siente la campana que suena, en algunas partes, a cada hora cuando una persona muere. Es tristísimo cuando pasa. Quiero que tengan conciencia de lo que es esto, porque es tremendo”, expresó, con la voz quebrada.

Finalmente, Hilda pidió a todos cuidarse, entender la importancia de cumplir con la cuarentena y no esperar a que sea tarde para tomar medidas.

LEÉ MÁS

Se sumaron cuatro nuevos casos sospechosos de coronavirus en Río Negro

Carreras anunció receso excepcional para toda la administración pública provincial

Tercer fallecido en el país por coronavirus: tenía 64 años

El drama de los cinco rionegrinos varados en Perú por el coronavirus