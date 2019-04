Una aventura familiar de más de 8 mil kilómetros

La familia Gómez Ferrada puso en marcha el motorhome y emprendieron una extensa travesía hasta Brasil.

Tienen por delante no menos de 8 mil kilómetros hasta Maragogi, una localidad de la costa de Brasil. Y tal vez más, porque no descartan la idea de ir luego a Perú.

“Vamos con miedo, lógicamente, pero estamos felices con la decisión. Vivir experiencias nuevas, aprender en el camino, nos une como familia, y estamos muy bien los cuatro”, contó Mariela a LM Cipolletti, instantes antes de partir a Gualeguaychú.

En el camino pasaron por Tandil, donde ofrecieron su trabajo por comida y alojamiento. Resulta que hay un voluntariado -Work Away- que tiene presencia en todo el mundo y por el cual es posible trabajar entre cuatro y cinco horas diarias a cambio de hospedaje y alimento. Eso lo encontraron en la casa de una familia tandilense que construye con adobe.

“Fue nuestra primera experiencia con una casa de barro. Trabajamos haciendo el adobe con una familia de Tandil y pasamos la noche con ellos. Todo ha sido sumamente enriquecedor, mis hijas no se olvidan más”, comentó Mariela.

Los pasajeros a bordo del motorhome: Mariela, su marido Ricardo, Mili (10) y Maca (7).

“La situación del país está peluda”

“Los dos estábamos con trabajo y largamos todo, fue difícil. Pero como la situación del país está peluda, eso mismo nos alentó a seguir con la idea. Para pasarla mal, preferimos estar en la ruta. Si la economía nos va a golpear, que sea de viaje. De alguna manera nos vamos a arreglar”, dijo Mariela. Ya realizaron un pedido para hacer sahumerios y jabones artesanales. “Hay un montón de cosas para hacer y comunicar, y mejor que sean buenas”, acotó la periodista, dispuesta a poner el foco en otro tipo de noticias.

Bananas rellenas con dulce de leche, para seguir viaje

En su paso por la localidad bonaerense de Tandil, la familia orense se llevó una máquina que inventó y les regaló un amigo y con la cual esperan solventar parte de sus gastos. “Pablo Sánchez, un diseñador industrial amigo, ya vendió un prototipo en Ecuador, y ahora nos regala una máquina para hacer bananas rellenas con dulce de leche y venderlas”, detalló la periodista aventurera, Mariela Ferrada.

Claro que no fue nada fácil tomar la decisión de sus vidas. Mariela y Ricardo, oriundos de Fernández Oro, tenían trabajo: ella como movilera de Somos Noticias y él con una cartera importante de clientes en el rubro seguridad e higiene. Sin embargo, cuando pudieron encontrar la manera de que sus hijas no pierdan el ciclo lectivo 2019, no dejaron pasar más tiempo y se echaron a rodar.

Resulta que, por la experiencia de otra familia viajera, oriunda de Plottier, se enteraron de un sistema argentino de educación a distancia, por medio del cual sus niñas pueden estudiar online. Son ocho meses de clases y necesitan cruzar la frontera para estar habilitados, de manera que tienen apuro por llegar a Uruguay. Se los puede seguir, paso a paso, a través de Instagram (Mejor de viaje). Mucha suerte, Mariela y Ricardo.

