Un video de un operativo de Salud en Oro generó preocupación

Todo comenzó con un video en el que se mostraba a una ambulancia de Salud de Río Negro y dos trabajadores equipados para evitar cualquier tipo de contagio, como barbijo y guantes, en un domicilio del barrio Terra. Al ver las imágenes, muchas personas se mostraron preocupadas, porque no sabían qué estaba ocurriendo.

Lo cierto es que sólo se trató de una notificación a la dueña de la propiedad para que cumpliera con el autoaislamiento porque había estado en un avión en contacto con gente que llegó de países de riesgo. Allí también la revisaron a ella y a sus hijos y constataron que se encontraban en buen estado de salud y sin síntomas.

Si bien Municipio de Oro aclaró que se trata de una acción de rutina que no debe provocar alarma en la población, la dueña de la casa tuvo que hacer un video en su cuenta personal de Facebook para dejar en claro que estaba saludable y que la información brindada en los videos era mentira.

"Está circulando en redes un video, audios y mensajes en los cuales dicen que en Fernández Oro hay un caso confirmado de coronavirus y que soy yo. Quiero desmentir esto y contar que estoy cumpliendo con el protocolo de aislamiento por decreto nacional, el cual tenemos que cumplirlo todos", contó Erika, consternada por la situación que hoy le toca vivir a raíz de una fake news.

Al respecto, explicó que el lunes tomó un vuelo en el cual subieron personas que venían del exterior pero que no lo declararon, por lo que tuvieron que permanecer alrededor de tres horas arriba esperando para que finalizara el protocolo de Salud. "Finalmente nos hicieron hacer una declaración jurada, nos controlaron a todos y nos pidieron que cuando llegáramos a nuestra localidad informáramos que habíamos estado expuestos a personas que estaban asintomáticas", agregó la joven.

A su vez, indicó: "No hice otra cosa que cumplir con lo que manda el decreto, si no lo hacía yo lo iba a hacer Nación. Vinieron a controlarme a mi domicilio, a mis hijos también, pero eso no significa que tengamos coronavirus. Yo estoy bien, mis hijos también. Una persona que -obviamente- ya sabemos quien es, pasó por acá cuando estaba la gente de Salud y dijo que era un caso confirmado. Lo vuelvo a desmentir".

Finalmente, desde la Municipalidad remarcaron que en Fernández Oro, hasta el momento, no hay casos sospechoso ni confirmados y solicitaron a la comunidad acceder sólo a medios oficiales para evitar la desinformación y la difusión de noticias falsas.

