Un médico paró a una emergencia y casi le secuestran la camioneta

Es médico, circulaba en su auto particular y un conocido le hizo señas para que se detuviera porque había una emergencia en la vía pública. Bajó, asistió a la paciente y cuando se estaba despidiendo le avisaron que la grúa ya le estaba llevando su camioneta. Las explicaciones, como ocurre con los inspectores que hacen multa, no sirvieron de mucho y el dueño del vehículo tuvo que atrincherarse para que no se lo lleven.