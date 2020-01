Un joven murió ahogado en las aguas del río Neuquén

Al momento del hecho utilizaba un colchón inflable que se dio vuelta. El joven fue arrastrado por el río unos quince metros y la gente logró sacar al joven del agua. Allí, le practicaron RCP y a los minutos arribaron los Bomberos de Centenario y una ambulancia del SIEN. Intentaron reanimarlo durante otros quince minutos, pero el joven falleció.

ahogado2.jpg Centenario Digital

"Nosotros llegamos al lugar y le estaba haciendo RCP gente del lugar. Le practicamos durante 15 minutos pero hasta que llegó la ambulancia no pudimos sacarlo del paro. Junto con la médica que asistió al lugar no pudimos revertir la situación y lamentablemente perdió la vida", aseguró Patricio Álvarez, oficial inspector de Bomberos Voluntarios de Centenario, a LMN.

"Por lo que nos dijeron, él estaba con dos personas más que pudieron salir. Pero él se perdió, dio un par de manotazos y se perdió en el agua hasta que lo pudo recuperar la gente del lugar y lo sacaron del agua", detalló Álvarez, quien precisó que el hecho ocurrió a unos doce metros de la costa.

La zona donde el joven se bañaba no está habilitada como balneario municipal, por lo que no cuenta con guardavidas. Sin embargo, hechos como estos, que requieren rescates de personal capacitado, son frecuentes en esa zona durante la temporada de verano, al igual que la intervención de Bomberos, según expresó Álvarez a este medio.

ahogado3.jpg Centenario Digital

"Es un lugar que no está habilitado como balneario sino como parador turístico. Entonces está ese vacío legal que no se resuelve, pero mientras tanto la gente elige por voluntad ir a bañarse ahí", aseguró. Y precisó que esa zona "es el lugar más elegido, no solo por la gente de Centenario sino también de Neuquén. Es muchísima la gente que va".

En cuanto a la peligrosidad del río Neuquén, detalló: "Es una zona con mucho caudal y correntoso, pero confunde a la gente porque en la orilla es tranquilo, entonces muchas veces se confían y terminan en zonas profundas".

