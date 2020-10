Todo listo para la inauguración del primer autocine del Valle

El predio La Masía, ubicado en el kilómetro 2 de la Avenida 25 de Mayo, se hizo famoso no sólo por sus canchas de fútbol sino por ser el lugar que desde hace años recibía a miles de jóvenes para los festejos de fin de año y eventos de música electrónica. Pero ahora el lugar debió dar un giro inesperado por la crisis del coronavirus, y probarán suerte con la proyección de películas para disfrutar desde el auto. Se trata del primer autocine en la historia del Alto Valle e inaugura este viernes.

“Estábamos acostumbrados a organizar fiestas electrónicas, pero como nos pasa a todos en este rubro del del entretenimiento, que estamos parados desde marzo, tuvimos que improvisar algo nuevo y se nos ocurrió esto. Los autocines volvieron a ser furor en Europa y en Buenos Aires, y creo que acá es una experiencia que va a funcionar muy bien. Incluso, apenas lanzamos la idea, nos llenaron de mensajes”, contó Nicolas Nahoyowsky en diálogo con LM Cipolletti.

Explicó que la pantalla es la misma que solían utilizar en las fiestas electrónica, una pantalla de 10 metros de largo por 6 metros de alto con tecnología de super alta calidad. Además, cuentan con un equipo que transmitirá el sonido a través de una frecuencia de radio para que desde los autos puedan sintonizar el sonido como si fuera una transmisión radial.

“La capacidad del lugar según el mapa que armamos es para 150 vehículos, y la idea es que todos puedan ver bien, desde los que están adelante hasta el último. Se permitirá hasta cuatro personas por auto, y deben ser todos grupos familiares convivientes. Si no conviven, no podrán ingresar, porque la idea es que no exista peligro de contagio ni circulación de personas. Esto lo vamos a controlar, pero la idea es que las personas sean conscientes y responsables”, relató Nicolás.

Las entradas están a la venta de forma virtual, y el costo de la entrada será de $1.000 por auto más los cargos administrativos de la ticketera, quedando en $1.120. El ticket se enviará al teléfono, y con esa comprobante se podrá acceder.

“Vamos a arrancar con películas clásicas y para toda la familia, porque al no estar en el mercado se nos hace muy difícil conseguir películas nuevas, y son muy caras. El viernes tendremos ´Mi villano favorito 3´ a las 19:45 y ´La cabaña del terror´ a las 22. El sábado proyectaremos ´Rango´ y luego ´Mundo perdido de Jurassic Park´. El domingo tendremos ´Guerra de papás 2´ y ´Kill Bill´. La idea es poder pasar un buen momento en familia”, relató uno de los organizadores.

Durante las proyecciones también se podrá disfrutar de comidas de los food trukcs, además de los típicos pochoclos y las bebidas gaseosas. Los pedidos se harán a través de un WhatsApp y se llevará a cada auto para evitar que los asistentes se bajen y circulen por el predio.

“Lo del fin de semana será una prueba piloto, y esperamos que todo salga bien. El predio es super seguro y contamos con todos los protocolos. Además, si todo sale bien, ya tenemos muchos planes a futuro de eventos para disfrutar desde el auto”, adelantó Nicolás.