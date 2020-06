"Tenemos que manejarlo con cautela"

“Creo que tenemos que esperar, ver cómo evoluciona el tema. Gallardo me decía que los entrenamientos deberían durar un mes y medio. Estoy hablando más como alguien que tiene mucho interés en que el deporte vuelva”. Alberto Fernández Presidente de la Nación

Además, ante la consulta de trasladar el fútbol al norte del país, reconoció: “No es simple. Todo es posible, pero si yo saco un jugador de Buenos Aires y lo llevo a Formosa, donde no hubo ni un caso de coronavirus, el riesgo de llevar el virus existe. También me pueden hacer un test hoy y dar negativo, me lo pueden repetir mañana y dar negativo, y puede ser que pasado mañana dé positivo, que tenga el virus y no sea detectado”

También criticó los cambios estructurales: “Se decide en base a lo que me sirve hoy. Los dirigentes argentinos tienen que pensar qué fútbol quieren”.