Taxis: Qué modelo sale de circulación y cuál recibe prórroga

"Ya venimos haciendo excepciones por la pandemia. Accedimos a dar una nueva prórroga. No nos olvidemos que años anteriores fue por comprender la situación, el contexto. Más allá de que eran trabajadores esenciales, no tenían pasajeros y no podían recaudar. Pero ya más no podemos seguir con las concesiones", argumentó la titular del Deliberante sobre la tajante e indeclinable postura oficial.

image.png

"Parece que solo los 2010 y 2011 sufrieron la pandemia, nosotros los 2012 no...", ironizó uno de los choferes.

"Se nos complica mucho y si no pudimos cambiar el vehículo, que nos den de a dos o tres meses, no nos sirve. Si el Municipio dijera pueden trabajar hasta el 31 de diciembre como hicieron con los 2010 y 2011 en su momento, estaría perfecto porque uno tendría 8 ó 9 meses para buscar y amoldarse a la normativa. Pero que jueguen con nosotros, nos den una prórroga primero hasta el 30 de marzo, ahora otra hasta el 30 de junio, ¿quien puede conseguir un vehículo en tres meses? Está difícil", protestó, al enterarse de la noticia.

"Tuvimos reunión de comisión de Obras y Servicios Públicos, la cual presido. En el caso de los modelos 2011, 2012, ellos solicitaban prórrogas. Se los autorizó en el caso de los 2012 hasta el 30 de junio. Los 2011 salen de la vigencia, ya hoy están fuera de sistema. Próximamente estaré llamando a Labor Parlamentaria para urgentemente sacar este proyecto", precisó, contundente, Larralde.

Y, en reacción a ello, continuaron las quejas. "La mayoría de los que estamos complicados somos padres de familia, gente que no tiene una casa propia, tenemos que pagar alquileres que se fueron por las nubes, hoy no bajan de 60 ó 70 mil pesos. Y arriba de eso conseguir otro vehículo en tiempo récord. Estamos complicados. Mientras el auto vaya a la RTO (Revisión Técnica Obligatoria) cada seis meses como vamos y la pase, no veo por qué no nos dejan hasta fin de año", insistió el referente del sector.

Luz roja a los 2011 y un freno a los 2012. Polémica en marcha...